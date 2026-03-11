A IBM Confidential Computing Platform usa a tecnologia IBM Secure Execution for Linux, que inclui funcionalidades de hardware e firmware, como criptografia de memória, contratos criptografados e um ultravisor para criar ambientes isolados e seguros para cargas de trabalho.

A computação confidencial da IBM protege suas aplicações e dados durante todo o ciclo de vida deles. Com a computação confidencial e o controle de chaves criptografadas, você mantém autoridade completa—garantindo que os dados permaneçam seguros em repouso, em trânsito e em uso.