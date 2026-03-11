Proteja seus dados com IBM Z, LinuxONE SEL e tecnologia avançada de computação confidencial
A IBM Confidential Computing Platform usa a tecnologia IBM Secure Execution for Linux, que inclui funcionalidades de hardware e firmware, como criptografia de memória, contratos criptografados e um ultravisor para criar ambientes isolados e seguros para cargas de trabalho.
A computação confidencial da IBM protege suas aplicações e dados durante todo o ciclo de vida deles. Com a computação confidencial e o controle de chaves criptografadas, você mantém autoridade completa—garantindo que os dados permaneçam seguros em repouso, em trânsito e em uso.
Alcance proteção granular para cargas de trabalho com o IBM Secure Execution for Linux®. Obtenha garantia técnica com isolamento em nível de contêiner e provas de conhecimento zero para maior confiança.
Aplique políticas com contratos criptografados. Atribua funções e privilégios de forma segura usando princípios zero trust para manter uma separação estrita de funções entre os usuários.
Proteja dados armazenados com uma raiz de confiança baseada em hardware. O HSM com certificação FIPS 140-2 Nível 4 da IBM oferece a segurança de criptografia em nuvem mais forte do setor.
Garanta que apenas cargas de trabalho verificadas sejam implementadas. Cada compilação gera um registro de atestado assinado, permitindo validação independente sem depender de serviços externos.
Verifique imagens de contêineres e cargas de trabalho com prova de integridade assinada. Os registros de comprovação confirmam a autenticidade sem exigir serviços de confiança de terceiros.
Explore as perguntas frequentes sobre computação confidencial na IBM.
A IBM Confidential Computing Platform é um pacote de serviços projetado para fornecer um ambiente rico em segurança para dados e aplicações de missão crítica em implementações de nuvem híbrida, usando recursos de computação confidencial no IBM Z ou LinuxONE.
Computação confidencial refere-se à proteção de dados em uso ao realizar cálculos em um Ambiente de Execução Confiável (TEE) atestado e baseado em hardware, ajudando a garantir que os dados estejam criptografados e isolados durante o processamento. A IBM Confidential Computing Platform usa esse conceito para proteger dados confidenciais e cargas de trabalho de missão crítica.
A garantia operacional ajuda a garantir que as operações conduzidas pelos provedores de serviço e outros estejam em conformidade e não comprometam a segurança, seja de forma intencional ou não. Isso se baseia em medidas operacionais, que são falíveis e exigem confiança.
A garantia técnica assegura que os recursos de segurança estejam enraizados na tecnologia, tornando tecnicamente impossível a ocorrência de acessos ou alterações não autorizados. Assim, os dados permanecem sempre protegidos, sem a necessidade de confiar que qualquer pessoa ou organização não use privilégios de acesso em caso de ataques internos ou externos.
A Hyper Protect Platform usa a tecnologia IBM Secure Execution for Linux, que inclui funcionalidades de hardware e firmware, como criptografia de memória, contratos criptografados e um ultravisor para criar ambientes isolados e seguros para cargas de trabalho.