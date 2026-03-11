Crie, implemente e gerencie com segurança cargas de trabalho Linux com dados sensíveis no IBM Z e no LinuxONE usando tecnologia de computação confidencial
O IBM Confidential Computing Container Runtime oferece um ambiente de computação confidencial que protege cargas de trabalho confidenciais no Linux contra ameaças internas e externas ao utilizar o IBM Secure Execution for Linux. Disponível no local, o IBM Confidential Computing Container Runtime é compatível com implementações com segurança aprimorada, controle de acesso confiável e operações contínuas.
Os desenvolvedores podem criar aplicações em um ambiente de execução confiável que mantém os dados sensíveis criptografados e isolados o tempo todo.
Os administradores podem validar a origem e a integridade da aplicação usando contratos criptografados e atestação para implementações seguras em ambientes de zero trust.
As equipes de operações podem gerenciar cargas de trabalho sem acessar dados sensíveis, reduzindo o risco interno e reforçando a privacidade dos dados.
Execute cargas de trabalho protegidas com políticas de segurança consistentes e compatibilidade com registros de contêineres.
Entenda os requisitos de hardware e software necessários para configurar o IBM Confidential Computing Container.
Implemente uma carga de trabalho construída com o SUSE Linux Enterprise Base Container Images em um ambiente híbrido de computação confidencial usando o IBM Confidential Computing Container Runtime.
Descubra outros produtos no portfólio de computação confidencial da IBM.
Projetado para lidar com limitações das ofertas atuais de armazenamento frio para ativos digitais. Disponível no IBM Z ou no IBM LinuxONE.
Proteja dados confidenciais do desenvolvimento à implementação e durante todo o seu uso em uma aplicação com o IBM Confidential Computing Container Runtime for Red Hat Virtualization Solutions e o IBM Confidential Computing Containers for Red Hat OCP.
Descubra como o IBM Confidential Computing Container Runtime constrói, implementa e gerencia com segurança cargas de trabalho Linux com dados confidenciais no IBM Z e no LinuxONE usando tecnologia de computação confidencial.