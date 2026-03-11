IBM Confidential Computing Container Runtime

Esse ambiente à prova de violação foi criado para executar cargas de trabalho de ativos digitais (como gerenciamento de chaves, contratos inteligentes, carteiras e nós de blockchain) com altos níveis de segurança.

Como infraestrutura subjacente da IBM Digital Assets Platform, oferece isolamento e criptografia impostos por hardware, mantendo os dados confidenciais privados e protegidos — até mesmo contra agentes internos ou administradores do sistema. Essa proteção integrada ajuda custodiantes e emissores a operar com confiança em ambientes regulados.