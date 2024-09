Consulte os documentos da IBM para obter as últimas novidades sobre o Cognos Analytics. Use filtros para navegar até as informações técnicas necessárias.

Ciclo de vida do produto

Visualize as versões do Cognos Analytics, as datas de início e término do suporte, o tipo de política e os serviços qualificados, se houver, para ver se é hora de baixar um VRM mais recente.

Saiba mais