O Cognos Analytics oferece automação impulsionada por IA e insights de dados confiáveis se a tomada de decisão baseada em dados for seu objetivo.

Utilizando o Cognos Analytics, sua equipe de negócios pode se transformar em usuários avançados, para os analistas de dados se concentrarem na localização de percepções mais profundas para melhorar os resultados. Mude para a nova geração de BI com recursos de IA. Não somente trazem uma imagem precisa, confiável e completa dos seus negócios, mas também preveem o que está por vir e os resultados, além de explicarem por que podem ocorrer.



Veja os recursos mais recentes no Cognos Analytics 12.0. Conheça a IA aprimorada, o desempenho e os relatórios mais rápidos, as melhorias na experiência do usuário e muito mais na versão mais recente.