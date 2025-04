O IBM COBOL Upgrade Advisor para z/OS (CUAZ) acelera e simplifica o upgrade para o Enterprise COBOL 6 com análise e geração de relatórios em uma interface moderna no Visual Studio Code (VS Code). O CUAZ ajuda empresas a modernizar aplicações COBOL, reduzir a complexidade do upgrade e manter-se atualizadas com compiladores suportados, otimizando o desempenho no hardware IBM Z.