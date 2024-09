O IBM COBOL for AIX® é um ambiente de desenvolvimento para criar aplicações COBOL críticas para os negócios em sistemas Power®. Ele inclui um compilador COBOL, uma biblioteca de tempo de execução para uso no desenvolvimento de aplicações e um depurador que permite depurar visualmente um programa em sua estação de trabalho. O COBOL for AIX permite criar aplicações de 32 ou 64 bits. O IBM COBOL Runtime Environment for AIX 5,1 é necessário para implementar aplicações construídas com COBOL for AIX em produção.

Para descobrir as vantagens e os recursos do compilador COBOL for AIX 5.1, leia a ficha técnica do COBOL for AIX 5.1.