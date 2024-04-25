Suporte da IBM Cloud

Obtenha a ajuda necessária da IBM Cloud. Escolha entre as opções de suporte autoguiado e pago.
Planos de Suporte

Encontre o plano certo para você
Incluído na permissão à nuvem Basic

Proteção básica incluída em uma assinatura da IBM Cloud® ou conta pré-paga
A partir de USD 200 por mês Advanced

Para ambientes com um número limitado de aplicações críticas aos negócios
A partir de USD 10.000 por mês Premium

O Premium Support é para ambientes de missão crítica que têm uma dependência estratégica da IBM Cloud
Comunidades de Suporte Sem Custo Conecte-se, aprenda e compartilhe conhecimento
Navegue pela documentação da IBM Cloud

Aprenda sobre o console da IBM Cloud e aumente sua produtividade.

 Exibir documentos
Verificar o status de tempo de atividade da IBM Cloud

Obtenha informações de status detalhadas e veja suas notificações.

 Veja o status
Conheça a comunidade IBM Developer

Visite uma grande variedade de fóruns de suporte no grupo.

 Pesquise temas
Participe da comunidade de nuvem pública

Envolva-se com gerentes de operações de TI, arquitetos de soluções e muito mais.

 Participe da comunidade
Obtenha ajuda de desenvolvedores profissionais

Acesse uma grande comunidade de código aberto para desenvolvedores.

 Ir para o Github

Perguntas frequentes

Para redefinir a senha da sua conta, acesse o ícone Avatar > Perfil e configurações. Em seguida, clique em Alterar ou redefinir no bloco de informações do usuário da conta.

Para redefinir sua senha de VPN, conclua as seguintes etapas:

  • Acesse Gerenciar > Acessar (IAM) e selecione Usuários
  • Selecione o usuário
  • Na seção de sub-redes de VPN, clique no ícone Editar para inserir uma nova senha de VPN
  • Clique em Aplicar

Você pode alterar suas informações pessoais, como nome, e-mail ou número de telefone, acessando o ícone Avatar > Perfil e Configurações. Não é possível alterar seu IBMid, mas você pode criar um novo se for o caso. O help desk mundial do IBMid está disponível para ajudar com perguntas gerais de ID que não são específicas da sua conta da IBM Cloud.

Se tiver uma conta Pay-As-You-Go ou Assinatura, você poderá visualizar sua fatura clicando em Gerenciar > Cobrança e Uso e selecionando Faturas. Fora do console, você também pode visualizar as faturas no site de Atendimento ao Cliente.

Acesse Gerenciar > Acesso (IAM) e selecione seu nome na página Usuários. Em seguida, dependendo do acesso que você está procurando, abra as diferentes guias:

  • Para ver o acesso que você tem por meio dos grupos de acesso aos quais está atribuído, selecione Grupos de Acesso
  • Para ver as políticas de acesso IAM atribuídas a você, selecione as Políticas de Acesso
  • Para ver seu acesso ao Cloud Foundry para todas as organizações e espaços, selecione Acesso ao Cloud Foundry

Atualizar o cartão de crédito é como adicionar um novo. Vá para Pagamentos e, na seção Adicionar método de pagamento , insira as informações de cobrança do novo cartão e clique em Adicionar cartão de crédito. Para mudar para um método de pagamento diferente, selecione Pagar com Outro e clique em Enviar Solicitação de Alteração. Será criado um caso de suporte para alterar seu método de pagamento.

Para iniciativas educacionais ou eventos especiais, você poderá receber um código de recurso, que adiciona recursos extras às contas Lite. Para resgatar esse código promocional, acesse Configurações da Conta e clique em Aplicar Código.

Para compras de infraestrutura, você pode receber um código promocional da equipe de vendas com um desconto para seu pedido. Insira esses códigos promocionais específicos de infraestrutura no portal do cliente, no checkout.

Se você tiver uma conta Pay-As-You-Go ou Assinatura, poderá visualizar sua fatura clicando em Gerenciar > Cobrança e Uso e selecionando Faturas.

Fora do console, você também pode visualizar as faturas no site de Atendimento ao Cliente. As contas Lite não têm faturas porque o plano Lite nunca é cobrado.

Sua conta pode ser desativada pelos seguintes motivos:

  • Para contas de avaliação, fim do período de avaliação. Para reativar sua conta, faça login e atualize para uma conta paga conforme o uso. A reativação total pode levar alguns dias.
  • Um usuário autorizado cancelou a conta
  • A conta está suspensa. A critério da IBM, as contas que violarem os comportamentos de uso aceitáveis dos serviços da IBM Cloud podem ser desativadas sem aviso prévio. Alguns serviços podem ser restaurados se os usuários corrigirem seus comportamentos de uso depois de serem notificados sobre a ação ofensiva.


Se você acredita que sua conta foi desativada por engano, fale com nossa equipe de suporte.

Entre em contato com o suporte

O Lite é um plano de serviço sem custo baseado em cotas. Você pode usar um serviço do plano Lite para criar um aplicativo sem incorrer em cobranças. Os planos Lite são oferecidos em ciclos mensais, que são renovados a cada mês, ou para uso único. Você pode ter uma instância por serviço de plano Lite. Os planos de preços Lite estão disponíveis em todas as contas. Para mais informações sobre contas Lite, consulte Tipos de Conta.

Clique em Suporte na barra de menu do console para acessar a Central de Suporte. Lá, basta conferir a lista de perguntas frequentes. Se você não encontrar as respostas que precisa, consulte Precisa de mais ajuda? para entrar em contato com o suporte da IBM Cloud.

Dê o próximo passo

Abra um caso de serviço da IBM Cloud para solicitações de conta, login e faturamento 

 Criar um caso de suporte