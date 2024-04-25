Suporte da IBM Cloud

Encontre o plano certo para você
Proteção básica incluída em uma assinatura da IBM Cloud® ou conta pré-paga
Para ambientes com um número limitado de aplicações críticas aos negócios
O Premium Support é para ambientes de missão crítica que têm uma dependência estratégica da IBM Cloud
Aprenda sobre o console da IBM Cloud e aumente sua produtividade.
Obtenha informações de status detalhadas e veja suas notificações.
Visite uma grande variedade de fóruns de suporte no grupo.
Envolva-se com gerentes de operações de TI, arquitetos de soluções e muito mais.
Acesse uma grande comunidade de código aberto para desenvolvedores.
Para redefinir a senha da sua conta, acesse o ícone Avatar > Perfil e configurações. Em seguida, clique em Alterar ou redefinir no bloco de informações do usuário da conta.
Para redefinir sua senha de VPN, conclua as seguintes etapas:
Você pode alterar suas informações pessoais, como nome, e-mail ou número de telefone, acessando o ícone Avatar > Perfil e Configurações. Não é possível alterar seu IBMid, mas você pode criar um novo se for o caso. O help desk mundial do IBMid está disponível para ajudar com perguntas gerais de ID que não são específicas da sua conta da IBM Cloud.
Se tiver uma conta Pay-As-You-Go ou Assinatura, você poderá visualizar sua fatura clicando em Gerenciar > Cobrança e Uso e selecionando Faturas. Fora do console, você também pode visualizar as faturas no site de Atendimento ao Cliente.
Acesse Gerenciar > Acesso (IAM) e selecione seu nome na página Usuários. Em seguida, dependendo do acesso que você está procurando, abra as diferentes guias:
Atualizar o cartão de crédito é como adicionar um novo. Vá para Pagamentos e, na seção Adicionar método de pagamento , insira as informações de cobrança do novo cartão e clique em Adicionar cartão de crédito. Para mudar para um método de pagamento diferente, selecione Pagar com Outro e clique em Enviar Solicitação de Alteração. Será criado um caso de suporte para alterar seu método de pagamento.
Para iniciativas educacionais ou eventos especiais, você poderá receber um código de recurso, que adiciona recursos extras às contas Lite. Para resgatar esse código promocional, acesse Configurações da Conta e clique em Aplicar Código.
Para compras de infraestrutura, você pode receber um código promocional da equipe de vendas com um desconto para seu pedido. Insira esses códigos promocionais específicos de infraestrutura no portal do cliente, no checkout.
Se você tiver uma conta Pay-As-You-Go ou Assinatura, poderá visualizar sua fatura clicando em Gerenciar > Cobrança e Uso e selecionando Faturas.
Fora do console, você também pode visualizar as faturas no site de Atendimento ao Cliente. As contas Lite não têm faturas porque o plano Lite nunca é cobrado.
Sua conta pode ser desativada pelos seguintes motivos:
Se você acredita que sua conta foi desativada por engano, fale com nossa equipe de suporte.
O Lite é um plano de serviço sem custo baseado em cotas. Você pode usar um serviço do plano Lite para criar um aplicativo sem incorrer em cobranças. Os planos Lite são oferecidos em ciclos mensais, que são renovados a cada mês, ou para uso único. Você pode ter uma instância por serviço de plano Lite. Os planos de preços Lite estão disponíveis em todas as contas. Para mais informações sobre contas Lite, consulte Tipos de Conta.
Clique em Suporte na barra de menu do console para acessar a Central de Suporte. Lá, basta conferir a lista de perguntas frequentes. Se você não encontrar as respostas que precisa, consulte Precisa de mais ajuda? para entrar em contato com o suporte da IBM Cloud.
Abra um caso de serviço da IBM Cloud para solicitações de conta, login e faturamento