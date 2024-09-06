Migre para a IBM Cloud

Entendemos as necessidades da sua empresa e estamos prontos para ajudar você a migrar para a IBM® Cloud. Ajudamos você a escalar mais rápido e encurtar o prazo de lançamento no mercado por meio da aceleração da sua migração para a IBM Cloud, uma solução segura e pronta para a IA. É possível migrar qualquer tipo de carga de trabalho, a partir de qualquer ambiente, para a IBM Cloud. A IBM, em associação com nossos parceiros, está preparada para fornecer um grande número de ferramentas de autoatendimento, a fim de descomplicar ao máximo sua jornada de migração.
Faça a migração de seus bare metal servers entre data centers da IBM Cloud Classic.
Faça a migração das suas cargas de trabalho da IBM Cloud Classic para a IBM Cloud.
Faça a migração das suas cargas de trabalho VMware, Hyper-V e físicas das instalações locais para a IBM Cloud VPC.
Scripts de automação para que você realize a migração de suas cargas de trabalho e dados para a IBM Cloud sem ajuda externa.
Um jeito relativamente rápido e de baixo custo de migrar aplicações. A solução permite que você, como cliente, migre sua carga de trabalho e os dados associados para a nuvem com o mínimo de mudanças, antes de iniciar a refatoração ou modernização a fim de usar algumas das funcionalidades nativas da nuvem. Por meio das ferramentas disponíveis na IBM Cloud, a estratégia do tipo “lift and shift” permite uma validação mais rápida e com menor necessidade de mão de obra.
A modernização de aplicações é o processo de usar as aplicações legadas existentes e modernizar a infraestrutura, arquitetura interna e/ou funcionalidades das suas plataformas, a fim de que tirem o máximo proveito da arquitetura da nuvem. Você pode considerar, por exemplo, contêineres ou computação sem servidor, caso isso atenda às suas necessidades. Algumas aplicações podem exigir diferentes graus de modernização.
Avalie seu ambiente atual e o ambiente de destino para entender a complexidade do processo, a fim de desenvolver uma estratégia de migração.
Não economize tempo no planejamento da sua migração para evitar interrupções no ambiente atual da sua empresa. Faça a estimativa do tempo necessário para a migração e determine se esse processo precisa ser feito em mais de uma etapa.
Migre seus recursos e componentes com facilidade e confiança, usando várias ferramentas e soluções.
Valide e teste seu ambiente para garantir que esteja pronto para a produção. É possível que isso inclua a atualização do seu DNS, rotas e balanceadores de cargas globais, ou a descontinuação de antigos serviços.