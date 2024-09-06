Migre para a IBM Cloud

A IBM Cloud oferece a nuvem pública mais aberta e segura para empresas, uma plataforma multinuvem híbrida de última geração, recursos avançados de dados e IA, além de um profundo conhecimento empresarial em 20 setores
Primeiros passos
Três pessoas interagindo com um gráfico de barras em uma tela sensível ao toque conectada a um servidor e a um fluxo de dados via IBM Cloud segura
Comece já sua migração

Entendemos as necessidades da sua empresa e estamos prontos para ajudar você a migrar para a IBM® Cloud. Ajudamos você a escalar mais rápido e encurtar o prazo de lançamento no mercado por meio da aceleração da sua migração para a IBM Cloud, uma solução segura e pronta para a IA. É possível migrar qualquer tipo de carga de trabalho, a partir de qualquer ambiente, para a IBM Cloud. A IBM, em associação com nossos parceiros, está preparada para fornecer um grande número de ferramentas de autoatendimento, a fim de descomplicar ao máximo sua jornada de migração.
Essas soluções e ferramentas da IBM farão com que sua migração para a nuvem seja rápida, segura e descomplicada, por meio de uma experiência sem atrito: IBM Cloud Classic para Classic

Faça a migração de seus bare metal servers entre data centers da IBM Cloud Classic.

 Saiba mais Primeiros passos IBM Cloud Classic para IBM Cloud

Faça a migração das suas cargas de trabalho da IBM Cloud Classic para a IBM Cloud.

 Saiba mais Primeiros passos Cargas de trabalho virtualizadas para a IBM Cloud

Faça a migração das suas cargas de trabalho VMware, Hyper-V e físicas das instalações locais para a IBM Cloud VPC.

 Saiba mais Primeiros passos Automação que você mesmo faz

Scripts de automação para que você realize a migração de suas cargas de trabalho e dados para a IBM Cloud sem ajuda externa.

 Saiba mais Primeiros passos
Homem e mulher trabalhando em frente a uma tela com servidores ao fundo
Lift and shift

Um jeito relativamente rápido e de baixo custo de migrar aplicações. A solução permite que você, como cliente, migre sua carga de trabalho e os dados associados para a nuvem com o mínimo de mudanças, antes de iniciar a refatoração ou modernização a fim de usar algumas das funcionalidades nativas da nuvem. Por meio das ferramentas disponíveis na IBM Cloud, a estratégia do tipo “lift and shift” permite uma validação mais rápida e com menor necessidade de mão de obra.
Sala de servidores IBM sendo trabalhada por funcionário
Modernize

A modernização de aplicações é o processo de usar as aplicações legadas existentes e modernizar a infraestrutura, arquitetura interna e/ou funcionalidades das suas plataformas, a fim de que tirem o máximo proveito da arquitetura da nuvem. Você pode considerar, por exemplo, contêineres ou computação sem servidor, caso isso atenda às suas necessidades. Algumas aplicações podem exigir diferentes graus de modernização.
O processo de migração pode ser tão fácil quanto migrar uma única instância de servidor virtual. Também pode ser complexo, como no caso da migração de um data center com todos os seus componentes subjacentes. A estrutura a seguir servirá como guia para ajudar a planejar sua jornada de migração: Avaliar

Avalie seu ambiente atual e o ambiente de destino para entender a complexidade do processo, a fim de desenvolver uma estratégia de migração.

 Planejar

Não economize tempo no planejamento da sua migração para evitar interrupções no ambiente atual da sua empresa. Faça a estimativa do tempo necessário para a migração e determine se esse processo precisa ser feito em mais de uma etapa.

 Migrar

Migre seus recursos e componentes com facilidade e confiança, usando várias ferramentas e soluções.

 Validar

Valide e teste seu ambiente para garantir que esteja pronto para a produção. É possível que isso inclua a atualização do seu DNS, rotas e balanceadores de cargas globais, ou a descontinuação de antigos serviços.
Saiba mais sobre o processo de migração

Migração de cargas de trabalho do VMware vSphere para a IBM Cloud
Dê o próximo passo

Fale com um especialista da IBM Cloud para receber ajuda sobre suas necessidades específicas de migração.