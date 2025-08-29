Política de ciclo de vida para produtos da IBM Cloud

A política oferece diretrizes para todos os produtos do portfólio da IBM Cloud® (computação, armazenamento, software, largura de banda, entre outros) programados para fim de comercialização (EOM) ou encerramento do suporte (EOS). Os produtos programados para EOS serão anunciados 90 dias antes do EOS utilizando o site de ciclo de vida do produto da IBM Cloud na documentação da IBM Cloud.
Consulte a documentação de fim-de-ciclo (EOL) do software Classic →
Consulte a documentação de fim-de-ciclo (EOL) para software de nuvem privada virtual →
Data em que o produto fica disponível para os usuários (quando a versão e o lançamento são publicados no site do ciclo de vida)
Data em que o produto deixa de fazer parte da lista de preços padrão e não pode mais ser solicitado ou comprado
Data em que a IBM Cloud anuncia o fim do suporte para um produto que é oferecido no momento, normalmente 90 dias antes da data real do EOS
Última data em que a IBM Cloud oferecerá suporte padrão, criação de imagens ou serviços de recarga para uma determinada versão ou lançamento de um produto
Produto/versão:
Informações do ciclo de vida:
Oferta de iSCSI de 1 GB (versão: N/A)
Oferta de NAS de 1 GB (versão: N/A)
Monitoramento de NOC em tempo integral (versão: todas)
Sistemas operacionais de 32 bits (versão: todas)
Monitoramento avançado da Nimsoft (versão: N/A)
Escala automática para Virtual Servers Classic (versão: N/A)
Big data — Solution Designer, Cloudera, Hadoop CDH, MongoDB, Riak³ (versão: Todos)
Citrix Netscaler VPX (versão: 10.x, 11.x)
Cloudera Hadoop (versão: CDH 4)
CloudLinux (versão: 6.x)
CoreOS (versão: Stable)
Plugin do EVault para Microsoft Exchange (versão: 7.3)
Oferta de iSCSI atual (versão: N/A)
F-Secure (versão: todas)
Balanceador de carga global F5 (versão: 2014)
Flex Imaging (versão: N/A)
FortiGate Security Appliance 1 Gbps/firewall dedicado (versão: todas)
IBM Local Load Balancer (versão: todas)
Serviço de fila de mensagens (versão: N/A)
Microsoft SQL Server (versão: 2005: Edições Express, Workgroup, Standard e Enterprise)
Microsoft SQL Server (versão: 2008: Edições Express, Express R2, Workgroup e Workgroup R2)
Microsoft SQL Server (versão: Edição Express 2012)
Microsoft SQL Server (versão: Edição Express 2014)
Microsoft SQL Server Enterprise (versão: Edições Standard e Web 2008)
MySQL (versão: 5.6)
Armazenamento de NAS/FTP (versão: N/A)
Red Hat Satellite Server (versão: 6.1)
Host virtual da web (versão: N/A)
VMware ESX (versão: 4.x)
VMware ESXi (versão: 5.1)
VMware ESXi (versão: 5.5)
VMware NSX-V (versão: 6.0 a 6.4.10)
Virtualização de servidores VMware (versão: 6.5, 6.5u1)
Virtualização de servidores VMware (versão: 6.7 todas as versões)
Virtualização de servidores VMware (versão: 7.0 todas as versões)
¹ Política de portfólio da IBM Cloud — concentra-se em computação, armazenamento, largura de banda e outros itens do portfólio de IaaS oferecidos pela SoftLayer®, uma empresa IBM.
² Política de software da IBM Cloud — concentra-se no armazenamento do fornecedor que é revendido para clientes da IBM Cloud.
³ As soluções de software de banco de dados ainda estarão disponíveis.