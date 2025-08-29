Política de ciclo de vida para produtos da IBM Cloud

Conheça as diretrizes dos produtos da IBM Cloud que estão chegando ao fim do seu ciclo de serviço
Veja a documentação
vista aérea de uma escavadeira removendo várias fileiras de areia
Qual é a política de ciclo de vida dos produtos da IBM Cloud?

A política oferece diretrizes para todos os produtos do portfólio da IBM Cloud® (computação, armazenamento, software, largura de banda, entre outros) programados para fim de comercialização (EOM) ou encerramento do suporte (EOS). Os produtos programados para EOS serão anunciados 90 dias antes do EOS utilizando o site de ciclo de vida do produto da IBM Cloud na documentação da IBM Cloud.

Consulte a documentação de fim-de-ciclo (EOL) do software Classic →
Consulte a documentação de fim-de-ciclo (EOL) para software de nuvem privada virtual →
Termos definidos Você verá os termos a seguir, todos conectados às ofertas de produtos da IBM Cloud. Disponibilidade geral (GA)

Data em que o produto fica disponível para os usuários (quando a versão e o lançamento são publicados no site do ciclo de vida)

 Fim da comercialização (EOM)

Data em que o produto deixa de fazer parte da lista de preços padrão e não pode mais ser solicitado ou comprado

 Datas de anúncio do encerramento do suporte (EOS AD)

Data em que a IBM Cloud anuncia o fim do suporte para um produto que é oferecido no momento, normalmente 90 dias antes da data real do EOS

 Encerramento do suporte (EOS)

Última data em que a IBM Cloud oferecerá suporte padrão, criação de imagens ou serviços de recarga para uma determinada versão ou lançamento de um produto

Gráfico de ciclo de vida dos produtos da IBM Cloud

 

Produto/versão:

Informações do ciclo de vida:

Oferta de iSCSI de 1 GB (versão: N/A)
  • Opção de upgrade: iSCSI de 10 GB
  • Política: Portfólio¹
  • EOS AD: 13 de outubro de 2014
  • EOM: 30 de setembro de 2014
  • EOS: 19 de janeiro de 2015

Oferta de NAS de 1 GB (versão: N/A)
  • Opção de upgrade: NAS de 10 GB
  • Política: Portfólio
  • EOS AD: 13 de outubro de 2014
  • EOM: 30 de setembro de 2014
  • EOS: 19 de janeiro de 2015

Monitoramento de NOC em tempo integral (versão: todas)
  • Opção de upgrade: Todas
  • Política: Serviço
  • EOS AD: 31 de março de 2017
  • EOM: N/A
  • EOS: 30 de junho de 2017

Sistemas operacionais de 32 bits (versão: todas)
  • Opção de upgrade: sistemas operacionais de 64 bits
  • Política: Software²
  • EOS AD: 15 de agosto de 2016
  • EOM: 1º de setembro de 2016
  • EOS: 1º de janeiro de 2017

Monitoramento avançado da Nimsoft (versão: N/A)
  • Opção de upgrade: retirada do portfólio. Considere a possibilidade de fazer o monitoramento com o Sysdig como alternativa.
  • Política: Serviço
  • EOS AD: 30 de março de 2020
  • EOM: 8 de maio de 2020
  • EOS: 8 de julho de 2020

Escala automática para Virtual Servers Classic (versão: N/A)
  • Opção de upgrade: Há a funcionalidade de escala automática na nuvem privada virtual
  • Política: Serviço
  • EOS AD: 30 de setembro de 2022
  • EOM: 30 de julho de 2022
  • EOS: 29 de junho de 2022

Big data — Solution Designer, Cloudera, Hadoop CDH, MongoDB, Riak³ (versão: Todos)
  • Opção de upgrade: Retirada do Solution Designer do portfólio
  • Política: Software
  • EOS AD: 31 de fevereiro de 2014
  • EOM: 31 de outubro de 2014
  • EOS: 31 de janeiro de 2015

Citrix Netscaler VPX (versão: 10.x, 11.x)
  • Opção de upgrade: 12.x
  • Política: Software
  • EOS AD: N/A
  • EOM: 31 de março de 2021
  • EOS: 30 de junho de 2021

Cloudera Hadoop (versão: CDH 4)
  • Opção de upgrade: CDH 5 (IBM Marketplace)
  • Política: Software
  • EOS AD: 11 de maio de 2015
  • EOM: 11 de maio de 2015
  • EOS: 10 de agosto de 2015

CloudLinux (versão: 6.x)
  • Opção de upgrade: retirada do portfólio
  • Política: Software
  • EOS AD: 30 de agosto de 2020
  • EOM: 30 de setembro de 2020
  • EOS: 30 de novembro de 2020

CoreOS (versão: Stable)
  • Opção de upgrade: CentOS 6.x ou 7.x
  • Política: Software
  • EOS AD: 20 de fevereiro de 2016
  • EOM: 30 de março de 2018
  • EOS: 31 de maio de 2018

Plugin do EVault para Microsoft Exchange (versão: 7.3)
  • Opção de upgrade: fim de vida do fornecedor
  • Política: Software
  • EOS AD: 5 de fevereiro de 2015
  • EOM: 18 de fevereiro de 2015
  • EOS: 5 de maio de 2015

Oferta de iSCSI atual (versão: N/A)
  • Opção de upgrade: retirada do portfólio. Considere a possibilidade de usar Performance ou Endurance, Block Storage.
  • Política: Portfólio
  • EOS AD: 1 de maio de 2015
  • EOM: 16 de março de 2015
  • EOS: 31 de julho de 2015

F-Secure (versão: todas)
  • Opção de upgrade: retirada do portfólio
  • Política: Software
  • EOS AD: 13 de setembro de 2014
  • EOM: 13 de outubro de 2014
  • EOS: 19 de janeiro de 2015

Balanceador de carga global F5 (versão: 2014)
  • Opção de upgrade: retirada do portfólio. Considere a possibilidade de usar o IBM Cloud Internet Services como alternativa.
  • Política: Portfólio
  • EOS AD: 12 de junho de 2018
  • EOM: 6 de julho de 2018
  • EOS: 12 de setembro de 2018

Flex Imaging (versão: N/A)
  • Opção de upgrade: retirada do portfólio
  • Política: Portfólio
  • EOS AD: 31 de maio de 2017
  • EOM: N/A
  • EOS: 7 de agosto de 2017

FortiGate Security Appliance 1 Gbps/firewall dedicado (versão: todas)
  • Opção de atualização: Juniper vSRX, Virtual Router Appliance ou FortiGate Security Appliance 10 Gbps
  • Política: Software
  • EOS AD: N/A
  • EOM: 18 de agosto de 2020
  • EOS: 21 de julho de 2021

IBM Local Load Balancer (versão: todas)
  • Opção de upgrade: IBM Cloud Load Balancer
  • Política: Software
  • EOS AD: 31 de janeiro de 2020
  • EOM: 1 de junho de 2019
  • EOS: 31 de maio de 2020

Serviço de fila de mensagens (versão: N/A)
  • Opção de upgrade: retirada do portfólio
  • Política: Portfólio
  • EOS AD: 31 de janeiro de 2017
  • EOM: 28 de outubro de 2016
  • EOS: 20 de junho de 2017

Microsoft SQL Server (versão: 2005: Edições Express, Workgroup, Standard e Enterprise)
  • Opção de upgrade: Edições 2014 Standard ou Enterprise
  • Política: Software
  • EOS AD: 19 de agosto de 2015
  • EOM: 30 de outubro de 2015
  • EOS: N/A

Microsoft SQL Server (versão: 2008: Edições Express, Express R2, Workgroup e Workgroup R2)
  • Opção de upgrade: Edições 2014 Standard ou Enterprise
  • Política: Software
  • EOS AD: 19 de agosto de 2015
  • EOM: 30 de outubro de 2015
  • EOS: N/A

Microsoft SQL Server (versão: Edição Express 2012)
  • Opção de upgrade: Edições 2014 Standard ou Enterprise
  • Política: Software
  • EOS AD: 19 de agosto de 2015
  • EOM: 30 de outubro de 2015
  • EOS: N/A

Microsoft SQL Server (versão: Edição Express 2014)
  • Opção de upgrade: Edições 2014 Standard ou Enterprise
  • Política: Software
  • EOS AD: 19 de agosto de 2015
  • EOM: 30 de outubro de 2015
  • EOS: N/A

Microsoft SQL Server Enterprise (versão: Edições Standard e Web 2008)
  • Opção de upgrade: Edições 2014 Standard ou Enterprise
  • Política: Software
  • EOS AD: 27 de outubro de 2016
  • EOM: 23 de novembro de 2016
  • EOS: 31 de maio de 2017

MySQL (versão: 5.6)
  • Opção de upgrade: MySQL 5.7
  • Política: Software
  • EOS AD: 25 de março de 2021
  • EOM: 24 de abril de 2021
  • EOS: 23 de junho de 2021

Armazenamento de NAS/FTP (versão: N/A)
  • Opção de upgrade: retirada do portfólio. Considere a possibilidade de usar armazenamento de arquivo ou bloco como alternativa.
  • Política: Portfólio
  • EOS AD: Portfólio
  • EOM: N/A
  • EOS: A definir

Red Hat Satellite Server (versão: 6.1)
  • Opção de upgrade: 6.4.3 ou 6.5
  • Política: Serviço
  • EOS AD: 22 de abril de 2019
  • EOM: 5 de julho de 2019
  • EOS: 31 de maio de 2024

Host virtual da web (versão: N/A)
  • Opção de upgrade: retirada do portfólio
  • Política: Portfólio
  • EOS AD: 27 de janeiro de 2015
  • EOM: 30 de junho de 2015
  • EOS: 1 de abril de 2015

VMware ESX (versão: 4.x)
  • Opção de upgrade: 6.x
  • Política: Software
  • EOS AD: N/A
  • EOM: 30 de setembro de 2014
  • EOS: N/A

VMware ESXi (versão: 5.1)
  • Opção de upgrade: 6.x
  • Política: Software
  • EOS AD: 2 de fevereiro de 2016
  • EOM: 31 de março de 2016
  • EOS: 24 de agosto de 2016

VMware ESXi (versão: 5.5)
  • Opção de upgrade: 6.0 ou 6.5
  • Política: Software
  • EOS AD: 26 de julho de 2017
  • EOM: 1º de setembro de 2017
  • EOS: 18 de setembro de 2018

VMware NSX-V (versão: 6.0 a 6.4.10)
  • Versão de upgrade: VMware NSX-T
  • Política: Software
  • EOS AD: N/A
  • EOM suporte: 21 de junho de 2022
  • EOS: 15 de outubro de 2022

Virtualização de servidores VMware (versão: 6.5, 6.5u1)
  • Opção de upgrade: 6.5u2, 6.5u3,6.7.x
  • Política: Software
  • EOS AD: N/A
  • EOM: 10 de outubro de 2021
  • EOS: 15 de outubro de 2022

Virtualização de servidores VMware (versão: 6.7 todas as versões)
  • Opção de upgrade: 7.0
  • Política: Software
  • EOS AD: N/A
  • EOM suporte: 21 de junho de 2022
  • EOS: 15 de outubro de 2022

Virtualização de servidores VMware (versão: 7.0 todas as versões)
  • Opção de upgrade: 7.0
  • Política: Software
  • EOS AD: N/A
  • EOM: 2 de janeiro de 2025
  • EOS: 2 de abril de 2015
Dê o próximo passo

O IBM Cloud Docs contém informações abrangentes sobre todos os produtos e serviços da IBM Cloud. Comece aprendendo tudo o que a IBM Cloud tem a oferecer.

 Veja toda a documentação
Notas de rodapé

¹ Política de portfólio da IBM Cloud — concentra-se em computação, armazenamento, largura de banda e outros itens do portfólio de IaaS oferecidos pela SoftLayer®, uma empresa IBM.

² Política de software da IBM Cloud — concentra-se no armazenamento do fornecedor que é revendido para clientes da IBM Cloud.

³ As soluções de software de banco de dados ainda estarão disponíveis.