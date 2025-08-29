Política de ciclo de vida para produtos da IBM Cloud

A política oferece diretrizes para todos os produtos do portfólio da IBM Cloud® (computação, armazenamento, software, largura de banda, entre outros) programados para fim de comercialização (EOM) ou encerramento do suporte (EOS). Os produtos programados para EOS serão anunciados 90 dias antes do EOS utilizando o site de ciclo de vida do produto da IBM Cloud na documentação da IBM Cloud.

Consulte a documentação de fim-de-ciclo (EOL) do software Classic →

Consulte a documentação de fim-de-ciclo (EOL) para software de nuvem privada virtual →