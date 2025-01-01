O Comitê de Equipamentos e Construção de Segurança da Austrália (SCEC) é um comitê interdepartamental, presidido pela Australian Security Intelligence Organisation (ASIO), que avalia e endossa equipamentos de segurança para uso pelo governo australiano.
Os provedores de serviços de nuvem podem ter sua instalação avaliada quanto às suas proteções de segurança física e endossada pelo SCEC.
Os sistemas do governo australiano só podem ser instalados em locais que atendam aos requisitos de segurança compatíveis com o nível de confidencialidade ou classificação das informações. Essas instalações devem ser certificadas por um consultor de segurança credenciado pelo SCEC.
Relatórios e outras documentações
Os data centers de nuvem pública da IBM na Austrália foram avaliados por um consultor de segurança da região credenciado pelo SCEC e certificados como compatíveis com os requisitos de segurança física da Zona 3. Isso viabiliza a classificação PROTECTED, conforme as diretrizes do Framework da Política de Segurança Protetiva do Governo Australiano. Isso proporciona também o ambiente físico necessário para a conduta confiante e segura dos negócios do governo australiano. Os data centers são avaliados a cada dois anos.
