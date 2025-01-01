O Comitê de Equipamentos e Construção de Segurança da Austrália (SCEC) é um comitê interdepartamental, presidido pela Australian Security Intelligence Organisation (ASIO), que avalia e endossa equipamentos de segurança para uso pelo governo australiano.

Os provedores de serviços de nuvem podem ter sua instalação avaliada quanto às suas proteções de segurança física e endossada pelo SCEC.

Os sistemas do governo australiano só podem ser instalados em locais que atendam aos requisitos de segurança compatíveis com o nível de confidencialidade ou classificação das informações. Essas instalações devem ser certificadas por um consultor de segurança credenciado pelo SCEC.

