Conformidade do IBM Cloud: SCEC (Austrália)

O que é o SCEC?

O Comitê de Equipamentos e Construção de Segurança da Austrália (SCEC) é um comitê interdepartamental, presidido pela Australian Security Intelligence Organisation (ASIO), que avalia e endossa equipamentos de segurança para uso pelo governo australiano.

Os provedores de serviços de nuvem podem ter sua instalação avaliada quanto às suas proteções de segurança física e endossada pelo SCEC.

Os sistemas do governo australiano só podem ser instalados em locais que atendam aos requisitos de segurança compatíveis com o nível de confidencialidade ou classificação das informações. Essas instalações devem ser certificadas por um consultor de segurança credenciado pelo SCEC.

Relatórios e outras documentações

Ver os certificados do SCEC (PDF)
Posição na IBM

Os data centers de nuvem pública da IBM na Austrália foram avaliados por um consultor de segurança da região credenciado pelo SCEC e certificados como compatíveis com os requisitos de segurança física da Zona 3. Isso viabiliza a classificação PROTECTED, conforme as diretrizes do Framework da Política de Segurança Protetiva do Governo Australiano. Isso proporciona também o ambiente físico necessário para a conduta confiante e segura dos negócios do governo australiano. Os data centers são avaliados a cada dois anos.
