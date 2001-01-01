A Personal Information Protection and Electronic Documents Act (PIPEDA) do Canadá, que entrou em vigor em 1º de janeiro de 2001, é uma lei de proteção de dados abrangente. A PIPEDA é semelhante à LGPD, pois opera com base em princípios que englobam responsabilidade, coleta e limitação de uso, precisão, segurança e transparência. Ao contrário da LGPD, a PIPEDA se aplica a "organizações" comerciais sem distinção entre controladores e processadores. Além disso, a PIPEDA inclui os direitos individuais de acesso e correção.



A PIPEDA se aplica a:

organizações que coletam, utilizam ou divulgam IP (informações pessoais) no decorrer de atividades comerciais no Canadá, ou

organizações fora do Canadá, caso as atividades relevantes da organização tenham uma conexão "real e relevante" com o Canadá,

informações pessoais sobre funcionários ou possíveis funcionários de organizações que coletam, utilizam ou divulgam informações pessoais relacionadas à operação de um "trabalho, empreendimento ou negócio federal" no Canadá

Atualmente, a lei está em análise para modernização. Para mais informações sobre a PIPEDA, clique aqui.