O departamento de Serviços Digitais da Polícia (Police Digital Services - PDS) do Reino Unido define os padrões e controles centrais para os órgãos de segurança pública em todo o país, que estão avaliando o risco de migrar os sistemas de informações policiais para a nuvem.

A política de garantia de informações exige que todos os serviços policiais nacionais do Reino Unido que armazenam e processam informações policiais marcadas com proteção ou outras informações confidenciais adotem uma etapa adicional em sua avaliação de riscos – uma inspeção física do data center onde seus dados serão armazenados. Uma avaliação bem-sucedida do data center determina se a instalação se qualifica para instalações seguras garantidas pela polícia (Police Assured Secure Facilities - PASF). A PASF é baseada em um conjunto padrão de controles que abrangem segurança física e ambiental e processos como alta disponibilidade, treinamento de pessoal e procedimentos de integração e desligamento.

A polícia e os órgãos de segurança pública do Reino Unido podem entrar em contato com o PDS para obter o relatório da PASF do IBM Cloud.