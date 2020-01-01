A IBM implementou um processo para avaliar todos os seus produtos, ofertas e serviços em relação aos requisitos da LGPD. A IBM acredita que suas medidas técnicas e organizacionais padrão são apropriadas e proporcionais para gerenciar os riscos representados pela segurança de redes e sistemas da informação, conforme exigido pela LGPD.

Para consultar as leis ou jurisdições às quais o Adendo de Proteção de Dados da IBM se aplica, acesse o DPL da IBM. O DPA da IBM está disponível no site de Termos da IBM.

Para saber mais sobre as políticas de privacidade de dados da IBM, acesse o IBM Trust Center. Se tiver outras dúvidas sobre a política de privacidade da IBM no que diz respeito às ofertas externas, entre em contato com o central de ajuda da IBM .