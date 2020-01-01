Conformidade da IBM Cloud: LGPD (Brasil)

O que é LGPD?

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) do Brasil entrou em vigor em 18 de setembro de 2020. A LGPD é inspirada no Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) da União Europeia e, como o RGPD, rege a forma como pessoas físicas e jurídicas coletam, utilizam e processam dados pessoais.

A LGPD se aplica ao processamento de dados pessoais por uma pessoa física ou empresa se:

  • O processamento for realizado no Brasil, ou
  • O objetivo do processamento seja (i) oferecer ou fornecer bens ou serviços a pessoas localizadas no Brasil, ou (ii) processar dados pessoais de pessoas localizadas no Brasil
  • Os dados pessoais forem coletados no Brasil
Posição na IBM

A IBM implementou um processo para avaliar todos os seus produtos, ofertas e serviços em relação aos requisitos da LGPD. A IBM acredita que suas medidas técnicas e organizacionais padrão são apropriadas e proporcionais para gerenciar os riscos representados pela segurança de redes e sistemas da informação, conforme exigido pela LGPD. 

Para consultar as leis ou jurisdições às quais o Adendo de Proteção de Dados da IBM se aplica, acesse o DPL da IBM. O DPA da IBM está disponível no site de Termos da IBM

Para saber mais sobre as políticas de privacidade de dados da IBM, acesse o IBM Trust Center.  Se tiver outras dúvidas sobre a política de privacidade da IBM no que diz respeito às ofertas externas, entre em contato com o central de ajuda da IBM .
