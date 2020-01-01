A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) do Brasil entrou em vigor em 18 de setembro de 2020. A LGPD é inspirada no Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) da União Europeia e, como o RGPD, rege a forma como pessoas físicas e jurídicas coletam, utilizam e processam dados pessoais.
A LGPD se aplica ao processamento de dados pessoais por uma pessoa física ou empresa se:
A IBM implementou um processo para avaliar todos os seus produtos, ofertas e serviços em relação aos requisitos da LGPD. A IBM acredita que suas medidas técnicas e organizacionais padrão são apropriadas e proporcionais para gerenciar os riscos representados pela segurança de redes e sistemas da informação, conforme exigido pela LGPD.
Para consultar as leis ou jurisdições às quais o Adendo de Proteção de Dados da IBM se aplica, acesse o DPL da IBM. O DPA da IBM está disponível no site de Termos da IBM.
Para saber mais sobre as políticas de privacidade de dados da IBM, acesse o IBM Trust Center. Se tiver outras dúvidas sobre a política de privacidade da IBM no que diz respeito às ofertas externas, entre em contato com o central de ajuda da IBM .
