Conformidade com o IBM Cloud® GXP

GxP é um acrônimo geral para um conjunto coletivo de regulamentos e diretrizes de "boas práticas" globalmente aceitos, incluindo Boas Práticas de Fabricação (BPF), Boas Práticas Clínicas (BPC), Boas Práticas de Laboratório (BPL), Boas Práticas de Farmacovigilância (GVP) e Boas Práticas de Engenharia (GEP).
O objetivo das diretrizes da GxP é garantir a qualidade e a segurança de produtos em setores regulamentados, como os que produzem alimentos, medicamentos, dispositivos médicos e cosméticos. Cada setor tem suas próprias diretrizes, mas geralmente os requisitos de GxP vêm de padrões acordados e tendem a ser semelhantes de país para país.
A IBM Cloud adere aos padrões GxP e implementou estruturas de controle integrais para clientes que implementam cargas de trabalho GxP regulamentadas. Isso inclui as normas ISO 9001, ISO 27001, ISO 27017 e ISO 27018, além de funcionalidades como sistemas de gerenciamento de qualidade. O IBM Service Descriptions (SD) indica se uma determinada oferta mantém essas certificações ISO. Além dos Serviços IBM Cloud que mantêm a ISO 9001, a IBM mantém uma certificação corporativa IBM para a ISO 9001, conforme detalhado na página ISO 9001.
O IBM Cloud é capaz de fornecer um ambiente de nuvem global seguro e controlado, fornecendo controle documentado de usuários, processos, data centers, fornecedores, gerenciamento de serviços, gerenciamento de alterações e resposta a incidentes.
