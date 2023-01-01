Conformidade com o IBM Cloud® GXP

GxP é um acrônimo geral para um conjunto coletivo de regulamentos e diretrizes de "boas práticas" globalmente aceitos, incluindo Boas Práticas de Fabricação (BPF), Boas Práticas Clínicas (BPC), Boas Práticas de Laboratório (BPL), Boas Práticas de Farmacovigilância (GVP) e Boas Práticas de Engenharia (GEP).

O objetivo das diretrizes da GxP é garantir a qualidade e a segurança de produtos em setores regulamentados, como os que produzem alimentos, medicamentos, dispositivos médicos e cosméticos. Cada setor tem suas próprias diretrizes, mas geralmente os requisitos de GxP vêm de padrões acordados e tendem a ser semelhantes de país para país.