O governo do Reino Unido criou o framework G-Cloud para permitir um processo mais rápido e menos dispendioso para as instituições governamentais do Reino Unido celebrarem contratos de aquisição com provedores de nuvem.

O G-Cloud é composto por uma série de acordos com provedores de serviços em nuvem, e também por um mercado digital, que permite que as organizações do setor público do Reino Unido comparem e adquiram serviços em nuvem de provedores verificados sem a necessidade de realizar seu próprio processo de análise independente.