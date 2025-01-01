 Conformidade do IBM Cloud: G-Cloud (Reino Unido)

Ilustração mostrando duas pessoas em pé em plataformas, com uma pessoa olhando para uma exibição de mapa e a outra para uma proteção de segurança
O que é G-Cloud?

O governo do Reino Unido criou o framework G-Cloud para permitir um processo mais rápido e menos dispendioso para as instituições governamentais do Reino Unido celebrarem contratos de aquisição com provedores de nuvem.

O G-Cloud é composto por uma série de acordos com provedores de serviços em nuvem, e também por um mercado digital, que permite que as organizações do setor público do Reino Unido comparem e adquiram serviços em nuvem de provedores verificados sem a necessidade de realizar seu próprio processo de análise independente.
