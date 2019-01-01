Conformidade com IBM Cloud®: Autoridade Bancária Europeia - EBA (UE)

O que é a Autoridade Bancária Europeia?

A Autoridade Bancária Europeia (EBA) foi criada para estabelecer práticas de supervisão consistentes, eficientes e eficazes em toda a União Europeia e para garantir a aplicação uniforme da legislação da UE em seus estados-membros. Em 2019, a EBA emitiu diretrizes de terceirização que estabelecem os termos recomendados que devem haver entre uma instituição financeira e seu terceirizado, incluindo requisitos referentes a segurança, acesso e rescisão de contratos.  


Relatórios e outras documentações  

Saiba como a IBM ajuda instituições financeiras a alcançar a conformidade da Autoridade Bancária Europeia
Posição da IBM

A IBM está ajudando clientes de instituições financeiras em todo o mundo a aplicar tecnologia aos principais processos e fluxos de trabalho de negócios, infundindo esses negócios com automação, inteligência e aprendizado constantes para transformar tudo, desde cadeias de suprimentos e recursos humanos até finanças e operações. Está claro que a transformação constante é o novo normal para as instituições financeiras. Como parceiro tecnológico estratégico, a IBM está empenhada em ajudar as instituições financeiras a executar essa transformação em conjunto com os regulamentos em vigor.
O Guia Regulatório Europeu do IBM Cloud for Financial Services mapeia as provisões selecionadas da EBA, EIOPA e ESMA para as referências da IBM, indicando como a IBM oferece suporte aos clientes no cumprimento das diretrizes em destaque.
