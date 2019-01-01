A IBM está ajudando clientes de instituições financeiras em todo o mundo a aplicar tecnologia aos principais processos e fluxos de trabalho de negócios, infundindo esses negócios com automação, inteligência e aprendizado constantes para transformar tudo, desde cadeias de suprimentos e recursos humanos até finanças e operações. Está claro que a transformação constante é o novo normal para as instituições financeiras. Como parceiro tecnológico estratégico, a IBM está empenhada em ajudar as instituições financeiras a executar essa transformação em conjunto com os regulamentos em vigor.