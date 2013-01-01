A Cloud Security Alliance (CSA) é uma organização independente, sem fins lucrativos, liderada por uma ampla coalizão de profissionais e empresas do setor, dedicada a promover a segurança em toda a computação em nuvem.

A CSA é a criadora do registro de Segurança, Confiança, Garantia e Risco (STAR), um registro público que documenta os controles de segurança e privacidade dos provedores de computação em nuvem, para ajudar os clientes a selecionar provedores que lidam com dados com segurança.

Organizações com certificação CSA STAR de Nível 1 realizaram uma rigorosa autoavaliação para verificar se os seus controles de segurança e privacidade estão em conformidade com duas normas diferentes: ISO 27001:2013 e os critérios da Matriz de Controles de Nuvem (CCM) da CSA.