BaFin é a autoridade de controle financeiro do governo alemão que regulamenta as instituições financeiras na Alemanha. A BaFin é responsável pela manutenção da integridade e da estabilidade dos mercados financeiros alemães, e as instituições que negociam no setor financeiro da Alemanha são obrigadas a cumprir os regulamentos da BaFin.

A BaFin publicou orientações para terceirização de nuvem para ajudar as empresas de serviços financeiros a analisar e avaliar os serviços dos provedores de nuvem, especialmente no que diz respeito à segurança de dados, privacidade, direitos do usuário e conformidade com a lei alemã.