A Australian Prudential Regulation Authority (Autoridade Australiana de Regulamentação Prudencial) (APRA) é uma autoridade independente estabelecida por lei, que supervisiona instituições dos setores bancário, de seguros e de fundos de aposentadoria e promove a estabilidade do sistema financeiro na Austrália. A APRA estabelece uma estrutura abrangente de padrões de referência e guias de práticas que as instituições regulamentadas devem obedecer. Esses padrões estabelecem uma variedade de requisitos referentes à solidez financeira, gerenciamento de risco, controle e cibersegurança.

Relatórios e outras documentações

Os padrões e guias práticos para cibersegurança compreendem:



• Padrão previdenciário CPS 232 para gerenciamento da continuidade de negócios

• Padrão previdenciário CPS 234 para segurança da informação

• Guia de práticas previdenciárias CPG 220 para gerenciamento de riscos

• Guia de práticas previdenciárias CPG 235 para gerenciamento de risco de dados

• Guia de práticas previdenciárias CPG 234 para segurança da informação