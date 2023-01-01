A Australian Prudential Regulation Authority (Autoridade Australiana de Regulamentação Prudencial) (APRA) é uma autoridade independente estabelecida por lei, que supervisiona instituições dos setores bancário, de seguros e de fundos de aposentadoria e promove a estabilidade do sistema financeiro na Austrália. A APRA estabelece uma estrutura abrangente de padrões de referência e guias de práticas que as instituições regulamentadas devem obedecer. Esses padrões estabelecem uma variedade de requisitos referentes à solidez financeira, gerenciamento de risco, controle e cibersegurança.
Relatórios e outras documentações
Os padrões e guias práticos para cibersegurança compreendem:
• Padrão previdenciário CPS 232 para gerenciamento da continuidade de negócios
• Padrão previdenciário CPS 234 para segurança da informação
• Guia de práticas previdenciárias CPG 220 para gerenciamento de riscos
• Guia de práticas previdenciárias CPG 235 para gerenciamento de risco de dados
• Guia de práticas previdenciárias CPG 234 para segurança da informação
A IBM desenvolveu um documento de orientação para entidades regulamentadas pela APRA, onde explica como os recursos de segurança da IBM Cloud podem viabilizar a conformidade com os regulamentos de cibersegurança da APRA. Para solicitar uma cópia do documento de orientação, entre em contato com o seu representante da IBM.
Dúvidas sobre algum programa de conformidade? Precisa de um relatório de conformidade protegido? Podemos ajudar.