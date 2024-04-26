Estimador de custos da IBM Cloud

Configure, compare e exporte preços sólidos
Encontre a menor estimativa de custo para a configuração mais adequada para você. Use a calculadora de preços da nuvem para configurar os produtos IBM Cloud® e gerar estimativas sólidas de custo.
Clique em "Ir para o catálogo" e, em seguida, use a barra de navegação para encontrar o produto.
Selecione o plano de preços e os detalhes da configuração. Em seguida, clique em "Adicionar à estimativa".
Insira seus dados de uso e clique em "Calcular custos". Se houver uma maneira de salvar, uma mensagem será exibida.
Clique em "Consultar estimativa". No painel de detalhes, você pode baixar a cotação ou criar uma instância.
O estimador de custos do IBM Cloud fornece preços de confiança.