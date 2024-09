O IBM Cloud Pak® for Integration utiliza o sistema de mensagens corporativo do IBM MQ para permitir que as empresas garantam que cada pedido, pagamento e interação com o cliente faça a diferença.As mensagens entre aplicações são entregues de forma confiável apenas uma vez, e as aplicações são desacopladas para permitir uma resposta rápida a aumentos repentinos de tráfego ou indisponibilidades do sistema.



O IBM Cloud Pak for Integration pode ser implementado no Red Hat® OpenShift® em nuvens públicas ou data centers privados para garantir a conectividade de aplicativos e dados onde quer que eles residam. Explore o valor dos dados existentes em circulação para obter insights ou reagir aos eventos à medida que eles ocorrem. Ao mesmo tempo, mantenha os dados críticos de negócios e dos clientes seguros com mecanismos de segurança robustos.