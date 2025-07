Os clientes que utilizam o IBM® Cloud Pak for Integration podem aproveitar os recursos de integração B2B do IBM webMethods B2B para eliminar processos B2B manuais, propensos a erros e inseguros — acelerando a velocidade dos negócios, simplificando a colaboração com parceiros comerciais, reduzindo custos operacionais e diminuindo significativamente os riscos de segurança. ​