Padrão (para dados ativos): use para dados ativos acessados várias vezes por mês. Seus dados são imediatamente disponibilizados quando necessário. Casos de uso comum incluem streaming de conteúdo móvel e web, DevOps, análise de dados, colaboração e repositórios de conteúdo ativo. Não há taxas de recuperação, nenhum tamanho mínimo do objeto e nenhuma exigência de duração mínima.

Vault (para dados menos ativos): use para dados menos ativos acessados uma vez por mês ou menos. Os dados são disponibilizados imediatamente quando necessário. Aplica-se uma baixa tarifa de recuperação para a leitura dos dados. Os casos de uso comum incluem backup e retenção de ativos digitais. O Vault inclui um limite para o tamanho do objeto e período de armazenamento com um tamanho mínimo faturável de 128 KB e uma duração mínima de armazenamento de 30 dias.

Cold vault (para dados frios): use para dados acessados apenas algumas vezes por ano. Uma tarifa de recuperação maior se aplica à leitura de dados. Casos de uso comum incluem backup a longo prazo, preservação de grandes conjuntos de dados, ou conteúdo de mídia mais antigo. O cofre frio inclui um limite para o tamanho do objeto e período de armazenamento com um tamanho mínimo faturável de 256 KB e uma duração mínima de armazenamento de 90 dias. Objetos menores do que o tamanho mínimo incorrerão em uma cobrança pelo tamanho mínimo do objeto faturável.