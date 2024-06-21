Pacotes de largura de banda da IBM Cloud

Escolha o pacote de largura de banda certo para você

"Largura de banda" refere-se à transferência pública de dados do tráfego de rede de entrada e saída, de e para IBM Cloud Data Centers em todo o mundo. As opções de maior largura de banda — quando combinadas com a conectividade de velocidade de porta de 10 Gbps — permitem maior rendimento para cargas de trabalho com uso intensivo de transações, eliminando gargalos e ajudando a atender às necessidades da sua empresa.
Rede privada global

Na rede privada global da IBM, a largura de banda de entrada e saída são ilimitadas e não são cobradas.

 Transferência de dados de entrada

A largura de banda de entrada é ilimitada e não é cobrada.

 Transferência de dados de saída

A largura de banda de saída pública é cobrada em camadas, com uma alocação definida para cada mês.
IBM Cloud® Direct Link IBM Cloud® Content Delivery Network Balanceadores de carga
