"Largura de banda" refere-se à transferência pública de dados do tráfego de rede de entrada e saída, de e para IBM Cloud Data Centers em todo o mundo. As opções de maior largura de banda — quando combinadas com a conectividade de velocidade de porta de 10 Gbps — permitem maior rendimento para cargas de trabalho com uso intensivo de transações, eliminando gargalos e ajudando a atender às necessidades da sua empresa.