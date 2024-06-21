"Largura de banda" refere-se à transferência pública de dados do tráfego de rede de entrada e saída, de e para IBM Cloud Data Centers em todo o mundo. As opções de maior largura de banda — quando combinadas com a conectividade de velocidade de porta de 10 Gbps — permitem maior rendimento para cargas de trabalho com uso intensivo de transações, eliminando gargalos e ajudando a atender às necessidades da sua empresa.
Na rede privada global da IBM, a largura de banda de entrada e saída são ilimitadas e não são cobradas.
A largura de banda de entrada é ilimitada e não é cobrada.
A largura de banda de saída pública é cobrada em camadas, com uma alocação definida para cada mês.
Conecte-se à nossa rede privada com o IBM Cloud Direct Link.
Evite congestionamentos de tráfego de rede e diminua a latência com o IBM Cloud Content Delivery Network (CDN).
Distribua tráfego, melhore o tempo de atividade e expanda aplicações com balanceadores de carga.
Nuvem híbrida. IA. Tecnologias transformadoras. E uma forma totalmente nova de trabalhar.
Experimente nossa demonstração interativa para entender melhor a experiência colaborativa do IBM Garage.
Agende uma conversa sem custos para entender como o IBM Garage pode acelerar a transformação digital para a sua empresa.