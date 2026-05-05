IBM Cloud Backup and Recovery

Proteja cargas de trabalho do IBM Cloud com proteção de dados gerenciada e coerente com as aplicações. Um backup resiliente, seguro e escalável.
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Proteção de dados gerenciada, segura e baseada em políticas

O IBM Cloud Backup and Recovery é um serviço de backup gerenciado por provedores, baseado por políticas, seguro e com custos otimizados. Oferece backup consistente com aplicações para cargas de trabalho IBM Cloud, ajudando seus dados a permanecerem em conformidade, seguros e recuperáveis sem a complexidade adicional de gerenciar a infraestrutura de backup.

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Benefícios

Flexibilidade de backup e recuperação na nuvem
Proteção escalável e flexível

Proteja uma ampla variedade de cargas de trabalho de aplicação em escala com opções de personalização avançadas, todas adaptadas às suas necessidades específicas de proteção de dados no local em que você precisar.
Durabilidade do backup e recuperação na nuvem
Gerenciamento inteligente e seguro de dados

Proteja suas cópias de backup sempre disponíveis com criptografia em repouso, criptografia em trânsito e controles de acesso de nível empresarial.
Simplicidade com IBM Cloud
Oferta gerenciada pela IBM para sua tranquilidade

A IBM gerencia a infraestrutura e a manutenção do serviço, possibilitando que você se concentre na proteção de dados utilizando nosso modelo transparente e baseado em consumo de preço por GB/hora.
Flexibilidade de backup e recuperação na nuvem
Proteção escalável e flexível

Proteja uma ampla variedade de cargas de trabalho de aplicação em escala com opções de personalização avançadas, todas adaptadas às suas necessidades específicas de proteção de dados no local em que você precisar.
Durabilidade do backup e recuperação na nuvem
Gerenciamento inteligente e seguro de dados

Proteja suas cópias de backup sempre disponíveis com criptografia em repouso, criptografia em trânsito e controles de acesso de nível empresarial.
Simplicidade com IBM Cloud
Oferta gerenciada pela IBM para sua tranquilidade

A IBM gerencia a infraestrutura e a manutenção do serviço, possibilitando que você se concentre na proteção de dados utilizando nosso modelo transparente e baseado em consumo de preço por GB/hora.

Funcionalidades

Recursos de backup

Use políticas de backup predefinidas ou personalize-as de acordo com a necessidade da empresa. Assuma o controle das restaurações com a opção de restauração completa ou parcial. Retome suas operações rapidamente com backups consistentes com a aplicação e após falhas. Você também pode escolher a retenção de seus backups. 
Facilidade de uso

Proteja e gerencie cargas de trabalho do IBM Cloud por meio de um gerenciamento centralizado de backup. Use políticas de backup predefinidas ou personalize conforme o necessário. Obtenha recuperações granulares com recursos robustos de pesquisa e filtragem.
Monitoramento, conformidade, auditoria

Obtenha visibilidade e controle totais de seus backups com trilhas de auditoria detalhadas garantindo operações de backup seguras, compatíveis e responsáveis. Alertas e notificações para manter-se atualizado sobre todas as atividades e eventos importantes.

 
Segurança empresarial

Assuma o controle total dos seus backups com o gerenciamento de chaves de criptografia, criptografia em repouso e em trânsito, BYOK e transferência segura por meio de pontos de extremidade privados. O IAM e o RBAC centrais mantêm o acesso controlado em um único local para que o acesso ao backup permaneça seguro e simplificado.
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