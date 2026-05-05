Proteja cargas de trabalho do IBM Cloud com proteção de dados gerenciada e coerente com as aplicações. Um backup resiliente, seguro e escalável.
O IBM Cloud Backup and Recovery é um serviço de backup gerenciado por provedores, baseado por políticas, seguro e com custos otimizados. Oferece backup consistente com aplicações para cargas de trabalho IBM Cloud, ajudando seus dados a permanecerem em conformidade, seguros e recuperáveis sem a complexidade adicional de gerenciar a infraestrutura de backup.
Use políticas de backup predefinidas ou personalize-as de acordo com a necessidade da empresa. Assuma o controle das restaurações com a opção de restauração completa ou parcial. Retome suas operações rapidamente com backups consistentes com a aplicação e após falhas. Você também pode escolher a retenção de seus backups.
Proteja e gerencie cargas de trabalho do IBM Cloud por meio de um gerenciamento centralizado de backup. Use políticas de backup predefinidas ou personalize conforme o necessário. Obtenha recuperações granulares com recursos robustos de pesquisa e filtragem.
Obtenha visibilidade e controle totais de seus backups com trilhas de auditoria detalhadas garantindo operações de backup seguras, compatíveis e responsáveis. Alertas e notificações para manter-se atualizado sobre todas as atividades e eventos importantes.
Assuma o controle total dos seus backups com o gerenciamento de chaves de criptografia, criptografia em repouso e em trânsito, BYOK e transferência segura por meio de pontos de extremidade privados. O IAM e o RBAC centrais mantêm o acesso controlado em um único local para que o acesso ao backup permaneça seguro e simplificado.