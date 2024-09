À medida que a comunidade de provedores e consumidores de dados se expande, aumenta também a incerteza sobre a sensibilidade dos dados e como cumprir os requisitos normativos obrigatórios para volumes de dados em rápido crescimento. O IBM® BigQuality ajuda a pesquisar as várias fontes de dados, incluindo Hadoop, e garantir a localização e o uso adequados dos dados de acordo com as políticas predefinidas. O IBM® BigQuality da IBM ajuda a padronizar e combinar registros de acordo com as regras de negócios personalizáveis.