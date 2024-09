Um lote equivalente à interface de administração do ISPF. Você pode executar o utilitário de manutenção de arquivo CICS BAC como um trabalho em lote para criar e manter informações em um arquivo de controle KSDS do CICS BAC VSAM. Ele permite que você emita comandos de adição, atualização, lista e exclusão que operam no conteúdo do arquivo de controle CICS BAC VSAM KSDS. Informações adicionais estão disponíveis no Guia do Usuário do CICS BAC e ainda mais informações podem ser encontradas no Capítulo 7 do Guia do Usuário do CICS BAC.