O kit de ferramentas do desenvolvedor nativo do IBM® API Connect fornece uma GUI e uma interface da linha de comandos (CLI) com um ambiente de teste local opcional, para você desenvolver, depurar, testar e depois publicar APIs no IBM® API Connect de forma iterativa.

Use esse conjunto abrangente de ferramentas do desenvolvedor para criar ou importar definições de API em REST, SOAP e GraphQL. Proteja-as com o provedor OAuth e teste-as localmente para ajudar a garantir que sejam definidas e implementadas corretamente antes de serem publicadas.