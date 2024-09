O IBM Advanced Archive for DFSMShsm ajuda você a aumentar o desempenho e a eficiência de ambientes HSM que possuem grandes quantidades de dados inativos que devem ser retidos por longos períodos. Ele preserva as políticas do DFSMS (Data Facility Storage Management Subsystem) para fazer backup adequado dos dados e gerenciar a retenção. Quando aplicações ou usuários recuperam dados armazenados em uma nuvem, eles são retornados ao controle DFSMShsm e disponibilizados. O IBM Advanced Archive for DFSMShsm suporta IBM Cloud Object Storage, IBM SoftLayer e Amazon S3 Cloud environments.