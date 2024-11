A IBM pertence a diversas associações comerciais em todo o mundo, representando os interesses do setor de tecnologia, dos setores que são os principais clientes da IBM e da comunidade empresarial em geral. Essas organizações trabalham para promover consenso e defender o setor no que diz respeito às principais questões sobre políticas públicas. A IBM auxilia essas organizações comerciais que estão diretamente envolvidas nas ações de lobby nos EUA por meio de pagamentos anuais de US$ 50.000 ou mais:

Alliance for Competitive Taxation (ACT)

BSA | The Software Alliance

Debate empresarial

Cloud Security Alliance (CSA)

Associação da Indústria de Tecnologia da Informação

Institute for Supply Management (ISM)

Institute of International Finance (IIF)

Securities Industry and Financial Markets Association (SIFMA)

Semiconductor Industry Association (SIA)

Silicon Valley Leadership Group (SVLG)

Technology CEO Council (TCC)

The World Travel and Tourism Council (WTTC)

Câmara de Comércio dos Estados Unidos

As leis e regulamentos referentes à divulgação de lobby das associações comerciais variam de acordo com o país. Nos Estados Unidos, a Lei de Transparência do Lobby1 exige que a IBM inclua em seus registros trimestrais do LD-2 o valor dos pagamentos realizados pela IBM a associações comerciais referente a despesas de lobby.

Nossa política proíbe associações comerciais e industriais de utilizarem recursos da IBM para pagamento de despesas políticas. A IBM conta com procedimentos para ajudar a garantir que os pagamentos da IBM a associações comerciais ou industriais estejam em conformidade com esta política. Esses procedimentos incluem o envio, por parte da IBM, de comunicações por escrito com as restrições da IBM à associação.

A IBM participa de associações de comércio e setores que agregam valor à IBM, a seus acionistas e funcionários. Esses grupos têm muitos membros de uma ampla variedade de setores e abrangem amplos conjuntos de políticas públicas e questões industriais.

Como resultado, pode haver ocasiões em que as opiniões de uma associação específica sobre uma ou mais questões específicas difiram das opiniões da IBM. Nessas ocasiões, a IBM compartilha regularmente suas opiniões divergentes dentro de suas associações comerciais e, quando útil para o debate político, em fóruns públicos.