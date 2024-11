Contribuições e despesas

Por mais de um século, a IBM tem empregado e investido nos países e comunidades onde atua, inclusive nos Estados Unidos. Como parte da defesa de políticas públicas, a IBM mantém uma rede de executivos seniores em âmbito estadual e local na maioria dos estados e territórios dos EUA que, além de suas responsabilidades comerciais normais, também ajudam a representar a IBM nas comunidades onde operamos.

Trabalhando sob a direção do setor de Assuntos Governamentais e Regulatórios da IBM e de Cidadania Corporativa da IBM, esses executivos podem representar a empresa em eventos comunitários locais, em organizações empresariais estaduais e locais e com funcionários do governo estadual e local. Pelo menos uma vez por ano, os executivos seniores estaduais e estaduais são convidados a ir a Washington para participar de um evento de defesa de dois dias organizado pelo setor de Assuntos governamentais e regulamentares da IBM, onde são informados sobre questões de políticas públicas e reúnem-se com membros do Congresso de seus estados e municípios de origem.

Ocasionalmente, esses executivos trabalham com o setor de Assuntos governamentais e regulamentares da IBM para receber autoridades eleitas nas instalações da IBM nos Estados Unidos para apresentação das atividades de negócios ou dos desenvolvimentos tecnológicos da empresa. No entanto, conforme especificado na Seção 6.6 das Diretrizes de Conduta Empresarial, não é permitido realizar campanhas políticas ou eleitorais nas propriedades da IBM. O tempo e as despesas das equipes da IBM que atuam nas atividades de lobby de base são monitorados pelo setor de Assuntos governamentais e regulamentares da IBM e incluídos nos relatórios trimestrais da IBM sobre lobby enviados para o governo federal.