O IBM Nextcast é o podcast oficial da IBM Brasil, ele surge com missão de democratizar o diálogo sobre inteligência artificial e mostrar como a IBM contínua inovando e oferecendo soluções tecnológicas para as diversas realidades do mercado, colocando a IA em ação com responsabilidade e transparência.

No nosso podcast você irá encontrar o uso da inteligência artificial aplicada nos negócios e a visão da IBM frente aos novos desafios do mundo tecnológico, pensando em novas formas de produtividade e repensando novos meios de realizar tarefas, tudo isso em uma linguagem simples e acessível com convidados renomados do mercado.