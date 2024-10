A EY trabalhou com uma rede de lojas de conveniência para criar uma plataforma "Voice of the Associate" orientada por IA habilitada pelo watsonx. A plataforma captura e registra feedback em tempo real dos associados usando speech to text para transcrever mensagens de áudio, processamento de linguagem natural e automação inteligente para impulsionar fluxos de trabalho. A plataforma se integra ao ambiente ServiceNow do cliente para transformar insights em ação, ao abrir tickets e automatizar tarefas. Os resultados do piloto inicial incluíram uma redução de 50% no tempo gasto pelos funcionários na criação de tickets de manutenção e redução do downtime de máquinas críticas, melhorando a satisfação do cliente e a experiência do associado da loja.