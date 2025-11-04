AWS Transform: migre o VMware Cloud na AWS para o Amazon EC2 com IA agêntica

O design intuitivo do AWS Transform permitiu que a equipe da IBM Consulting executasse essa migração de forma eficiente sem a necessidade de especialização profunda em todos os serviços subjacentes da AWS. A equipe pôde se concentrar no fluxo de trabalho de migração e nos requisitos comerciais. O AWS Transform proporcionou benefícios como uma interface central para iniciar uma instância de teste, acompanhar o status da migração e realizar uma transição, demonstrando como o serviço otimiza a produtividade da equipe e a alocação de recursos.
Onde a atividade manual foi necessária, o AWS Transform forneceu orientação passo a passo e links para a documentação relevante. A equipe da IBM Consulting trabalhou em estreita colaboração com o AWS Solution Architect do cliente e a equipe do serviço do AWS Transform para desbloquear quaisquer problemas encontrados e resolvê-los em tempo hábil.
Outra funcionalidade valiosa é o recurso de colaboração integrada, que permite que vários membros da equipe participem do projeto de migração. Cada colaborador deve receber uma de quatro funções:
- Administrador: acesso total a dados da área de trabalho, tarefas, artefatos e controles de gerenciamento de usuários
- Aprovador: similar ao colaborador, além da capacidade de aprovar ações críticas, como mesclagens e implementações
- Colaborador: pode ler, conversar e executar (e interagir com) trabalhos, mas não pode aprovar ações críticas
- Leitor: pode visualizar o conteúdo da área de trabalho e baixar artefatos, mas não pode fazer alterações
Esse modelo de acesso baseado em função permite que os engenheiros supervisionem o processo de migração. Ele também permite que especialistas no assunto colaborem em pontos de contato específicos, como avaliar os planos de onda e agrupamentos de aplicações. Eles também podem confirmar a configuração da instância de destino do Amazon EC2 ou marcar uma aplicação como pronta para transição após a conclusão dos testes de aceitação. Toda a colaboração ocorre em uma plataforma unificada, eliminando transferências demoradas ou a necessidade de criar várias contas na AWS.
O AWS Transform reduz os riscos no processo de migração por meio de vários mecanismos importantes. A replicação em nível de bloco dos dados dos servidores de origem para a AWS quase em tempo real é não intrusiva. Os servidores de origem continuam totalmente funcionais durante todo o processo de replicação.
Se a ativação da instância de teste falhar ou se forem encontrados problemas durante o teste de aceitação na nova instância, os clientes poderão continuar a usar o ambiente de origem sem interrupções. O desligamento e a descomissionamento do servidor de origem permanecem sob o controle do cliente como parte das atividades pós-migração.