AWS Transform: migre o VMware Cloud na AWS para o Amazon EC2 com IA agêntica

AWS Transform for VMware, agora em disponibilidade geral, é um novo serviço que usa IA agêntica para orientar os clientes durante toda a jornada de migração. Esse serviço ajuda as organizações a simplificar e acelerar as migrações de ambientes VMware para serviços nativos da AWS. Ele fornece automação assistida por IA durante todo o ciclo de vida da migração, reduzindo significativamente a complexidade e o esforço normalmente associados às migrações para a nuvem.

A IBM Consultingtem oferecido suporte a um extenso inventário do VMware Cloud na AWS para um importante departamento do setor público do Reino Unido. Como esse departamento tem uma direção estratégica de nativo da nuvem, o primeiro passo lógico é re-hospedar as aplicações da VMware Cloud na AWS para o Amazon EC2. Essa abordagem minimizou o risco de exposição às práticas tradicionais de licenciamento, incluindo lock-in e aumentos severos de preços.

Em colaboração com a AWS, a IBM Consulting implementou o VMCloud na AWS para migrar sistematicamente aplicações legadas do Windows para o Amazon EC2. Por meio desse processo, eles usaram com sucesso o AWS Transform para reduzir o esforço de migração em 60% para tarefas automatizadas, mantendo a funcionalidade e a segurança completas da aplicação. A abordagem a seguir (desde a escolha de uma aplicação de destino até as fases de migração) fornece um framework replicável que outras organizações podem adotar em suas próprias iniciativas de transformação nativa da nuvem.