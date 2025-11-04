Inteligência artificial Cálculo e servidores Automação de TI

AWS Transform: migre o VMware Cloud na AWS para o Amazon EC2 com IA agêntica

As organizações que enfrentam o aumento dos custos de licenciamento do VMware estão buscando maneiras eficientes de modernizar sua estratégia de carga de trabalho do VMware, ao mesmo tempo em que gerenciam recursos e conhecimentos limitados.

publicado 04 novembro 2025
Vista aérea de árvores e uma estrada com um carro ou van amarelo dirigindo nela

Autores

Matt Lewis

Chief AWS Architect

Arnaud Lauer

Partner Solution Architect

AWS

Tarun Chawla

Senior Solutions Architect

AWS

AWS Transform for VMware, agora em disponibilidade geral, é um novo serviço que usa IA agêntica para orientar os clientes durante toda a jornada de migração. Esse serviço ajuda as organizações a simplificar e acelerar as migrações de ambientes VMware para serviços nativos da AWS. Ele fornece automação assistida por IA durante todo o ciclo de vida da migração, reduzindo significativamente a complexidade e o esforço normalmente associados às migrações para a nuvem.

A IBM Consultingtem oferecido suporte a um extenso inventário do VMware Cloud na AWS para um importante departamento do setor público do Reino Unido. Como esse departamento tem uma direção estratégica de nativo da nuvem, o primeiro passo lógico é re-hospedar as aplicações da VMware Cloud na AWS para o Amazon EC2. Essa abordagem minimizou o risco de exposição às práticas tradicionais de licenciamento, incluindo lock-in e aumentos severos de preços.

Em colaboração com a AWS, a IBM Consulting implementou o VMCloud na AWS para migrar sistematicamente aplicações legadas do Windows para o Amazon EC2. Por meio desse processo, eles usaram com sucesso o AWS Transform para reduzir o esforço de migração em 60% para tarefas automatizadas, mantendo a funcionalidade e a segurança completas da aplicação. A abordagem a seguir (desde a escolha de uma aplicação de destino até as fases de migração) fornece um framework replicável que outras organizações podem adotar em suas próprias iniciativas de transformação nativa da nuvem.

Escolha de uma aplicação para modernizar

A equipe da IBM Consulting direcionou uma máquina virtual (VM) legada do Windows 2008 no ambiente de desenvolvimento VMware Cloud na AWS do cliente. A aplicação é executada em sua própria VM e usa uma instância do SQL Server em uma conta de cliente. Essa aplicação representava um caso de teste ideal por dois motivos:

  1. Envolve um sistema operacional legado (Windows Server 2008, fim de suporte agora) com possíveis considerações de compatibilidade.
  2. Representa uma carga de trabalho de produção com impacto real nos negócios.

A Figura 1 apresentada aqui mostra a arquitetura de alto nível da aplicação no ambiente de desenvolvimento. Nesse estado original, há uma VM do Windows Server 2008 em execução no VMware Cloud na AWS que se conecta a um Amazon RDS SQL Server na conta da AWS do cliente

Execução da prova de tecnologia

Após habilitar o AWS Transform no AWS Organizations e acessar o URL da aplicação da web, foi selecionado um espaço de trabalho para executar o trabalho de transformação de migração de uma aplicação VMware para o Amazon EC2.

Noções básicas sobre as opções de migração

Conforme mostrado na Figura 2, há quatro tipos compatíveis de tarefas de migração de VMware:

  1. Migração de ponta a ponta
  2. Somente migração de rede
  3. Migração de rede e servidor
  4. Descoberta e migração de servidor

Como nenhuma migração de rede era necessária pela aplicação em escopo, a opção 4 (descoberta e migração de servidor) foi selecionada. Essa opção inclui mapeamento de descoberta, planejamento de ondas e migrações de servidores.

O plano de migração final deve incluir os detalhes da infraestrutura de rede AWS de destino (VPC, sub-redes e grupos de segurança). Os usuários podem usar a funcionalidade de chat em linguagem natural do AWS Transform quando precisarem atualizar qualquer informação, como modificar nomes de tarefas.

Fase de descoberta: estabelecimento da base

O AWS Transform automatiza a descoberta integrando-se ao AWS Application Discovery Service para coletar informações detalhadas sobre configurações do servidor, métricas de desempenho e conexões de rede. Esses dados formam a base para um planejamento preciso de migração e recomendações de dimensionamento.

Nesse projeto de migração, o recurso automatizado de inventário e mapeamento de dependências do AWS Transform foi fundamental para entender a infraestrutura existente. O agente autônomo da ferramenta foi projetado para descobrir automaticamente cargas de trabalho da VMware, mapear dependências de aplicações e analisar configurações de rede com intervenção manual mínima.

Depois de criar a tarefa inicial de migração, a próxima etapa crítica foi estabelecer uma conexão entre o AWS Transform e a conta de descoberta. Essa conta da AWS dedicada armazenaria e hospedaria os dados de infraestrutura descobertos, permitindo que o AWS Transform gerasse recomendações precisas de migração. A equipe da IBM Consulting facilitou essa conexão criando uma solicitação de conector com permissões específicas, autorizando o AWS Transform a ler, escrever e gerenciar buckets S3 e configurações do AWS Application Discovery Service (ADS).

Com apenas uma aplicação no escopo para a prova de tecnologia, o AWS Discovery Agent foi instalado na VM que hospeda a aplicação. Esse agente coleta informações sobre configurações do servidor, desempenho e conexões de rede. Os detalhes do servidor e da rede são exibidos no AWS Migration Hub dentro da conta de descoberta conforme os dados são coletados.

A Figura 3 mostra o console do AWS Migration Hub exibindo o servidor Windows 2008 descoberto com suas especificações de sistema e conexões de rede claramente visíveis. O agente de descoberta coletou informações detalhadas sobre CPU, memória, uso de disco e comunicações de rede para ajudar o AWS Transform a gerar recomendações de migração precisas.

Fase de planejamento: estratégia de migração orientada por IA

Os recursos de planejamento do AWS Transform incluem análise automatizada de dados de descoberta para criar agrupamentos lógicos de aplicações e ondas de migração. O serviço oferece recomendações orientadas por IA para a infraestrutura de destino e o sequenciamento de migrações, que as equipes de migração podem avaliar e ajustar antes da implementação.

Depois de executar o trabalho de descoberta por sete dias, a IBM Consulting iniciou a etapa de descoberta no trabalho do AWS Transform para avaliações dos dados. Em migrações maiores, o AWS Transform sugere automaticamente os agrupamentos de aplicações e Waves em um arquivo CSV que pode ser analisado e ajustado pelas equipes de migração. Uma vez confirmado, o AWS Transform criou automaticamente os agrupamentos de aplicação e ondas no AWS Application Migration Service (MGN). Essa configuração foi baseada nas informações fornecidas no arquivo CSV.

Após a descoberta, a equipe da IBM Consulting conectou o AWS Transform à conta de destino da AWS onde os servidores migrados seriam implementados. Essa conexão exigia uma VPC padrão na região da AWS de destino. Como a equipe precisava direcionar uma VPC específica, eles criaram manualmente a VPC padrão e modificaram as funções vinculadas ao serviço criadas automaticamente para garantir as permissões adequadas para o ID da VPC desejado.

Trabalhando por meio do fluxo de trabalho orientado do AWS Transform, a equipe da IBM Consulting definiu recomendações de instâncias do Amazon EC2, incluindo preferências de dimensionamento, preferências de tipo de instância e exclusões para determinados tipos de instâncias. O AWS Transform gerou um arquivo de inventário para a onda de migração, incluindo especificações do tipo de instância EC2 e detalhes de locação. A equipe baixou esse arquivo, atualizou-o para fazer referência à VPC, a sub-rede e os grupos de segurança específicos da nova instância (todos marcados com CrieFor:AWSTransform) e recarregou-o para o AWS Transform.

Fases de replicação e testes

O AWS Transform simplifica o processo de replicação orquestrando o AWS Application Migration Service (MGN) para realizar replicação em nível de bloco dos servidores de origem para a AWS.

Para realizar a migração, um agente de replicação precisa ser instalado em cada servidor de origem. O AWS Transform pode automatizar esse processo ou os usuários podem instalá-lo manualmente. Depois que o agente é conectado ao serviço AWS MGN, ocorre uma sincronização inicial da VM de origem.

Após a conclusão, o servidor de origem apareceu como pronto para teste com o status de data replication íntegro, conforme exibido na Figura 4, indicando a sincronização em nível de bloco bem-sucedida da VM de origem para a AWS.

Nesse estágio, o AWS Transform executava uma instância de teste com base no arquivo de inventário mais recente. Essa instância de teste aparece no console do AWS EC2, permitindo que a equipe realize testes de aceitação enquanto o ambiente de origem continua operando normalmente. A validação de teste da equipe da IBM Consulting confirmou:

  • O sistema operacional foi inicializado corretamente
  • A autenticação do Active Directory funcionou corretamente
  • Os componentes da aplicação funcionaram conforme o esperado
  • A conectividade de rede com o banco de dados RDS foi mantida

Fase de migração: minimização do downtime

Após a conclusão do teste de aceitação, a aplicação foi marcada como pronta para transição no AWS Transform, e a instância de teste foi automaticamente interrompida. O AWS Transform foi, então, usado para iniciar a instância de migração, garantindo que a instância de teste original fosse encerrada corretamente.

Após o lançamento da instância de migração, a equipe da IBM Consulting realizou verificações confirmando que:

  • O registro DNS foi atualizado
  • A instância poderia ser acessada por meio das credenciais do Active Directory
  • O nome do host foi configurado corretamente
  • O grupo-alvo do balanceador de carga da aplicação apontado corretamente para a nova instância

Após a verificação bem-sucedida, o AWS Transform finalizou a transição. Esse processo interrompeu a replicação do servidor de origem, desinstalou os agentes e migrar automaticamente o servidor de origem do status ativo para arquivado no serviço AWS MGN. O trabalho do AWS Transform agora está marcado como concluído.

A Figura 5 exibe a tela de conclusão do trabalho do AWS Transform. Ele confirma que a migração foi concluída com sucesso. Os indicadores de status mostram que todas as fases, desde a descoberta até a transição, foram concluídas, e o servidor de origem foi arquivado no serviço AWS MGN.

A Figura 6 ilustra a arquitetura final após a conclusão da migração. A aplicação Windows agora é executada em uma instância do Amazon EC2 diretamente na conta AWS do cliente, conectada ao banco de dados existente do SQL Server do Amazon RDS.

Benefícios do uso do AWS Transform

O design intuitivo do AWS Transform permitiu que a equipe da IBM Consulting executasse essa migração de forma eficiente sem a necessidade de especialização profunda em todos os serviços subjacentes da AWS. A equipe pôde se concentrar no fluxo de trabalho de migração e nos requisitos comerciais. O AWS Transform proporcionou benefícios como uma interface central para iniciar uma instância de teste, acompanhar o status da migração e realizar uma transição, demonstrando como o serviço otimiza a produtividade da equipe e a alocação de recursos.

Onde a atividade manual foi necessária, o AWS Transform forneceu orientação passo a passo e links para a documentação relevante. A equipe da IBM Consulting trabalhou em estreita colaboração com o AWS Solution Architect do cliente e a equipe do serviço do AWS Transform para desbloquear quaisquer problemas encontrados e resolvê-los em tempo hábil.

Outra funcionalidade valiosa é o recurso de colaboração integrada, que permite que vários membros da equipe participem do projeto de migração. Cada colaborador deve receber uma de quatro funções:

  • Administrador: acesso total a dados da área de trabalho, tarefas, artefatos e controles de gerenciamento de usuários
  • Aprovador: similar ao colaborador, além da capacidade de aprovar ações críticas, como mesclagens e implementações
  • Colaborador: pode ler, conversar e executar (e interagir com) trabalhos, mas não pode aprovar ações críticas
  • Leitor: pode visualizar o conteúdo da área de trabalho e baixar artefatos, mas não pode fazer alterações

Esse modelo de acesso baseado em função permite que os engenheiros supervisionem o processo de migração. Ele também permite que especialistas no assunto colaborem em pontos de contato específicos, como avaliar os planos de onda e agrupamentos de aplicações. Eles também podem confirmar a configuração da instância de destino do Amazon EC2 ou marcar uma aplicação como pronta para transição após a conclusão dos testes de aceitação. Toda a colaboração ocorre em uma plataforma unificada, eliminando transferências demoradas ou a necessidade de criar várias contas na AWS.

O AWS Transform reduz os riscos no processo de migração por meio de vários mecanismos importantes. A replicação em nível de bloco dos dados dos servidores de origem para a AWS quase em tempo real é não intrusiva. Os servidores de origem continuam totalmente funcionais durante todo o processo de replicação.

Se a ativação da instância de teste falhar ou se forem encontrados problemas durante o teste de aceitação na nova instância, os clientes poderão continuar a usar o ambiente de origem sem interrupções. O desligamento e a descomissionamento do servidor de origem permanecem sob o controle do cliente como parte das atividades pós-migração.

Expansão do AWS Transform em todo o portfólio

A migração bem-sucedida de uma aplicação da VMware para o Amazon EC2 por meio do AWS Transform deu confiança à equipe da IBM Consulting e ao cliente para expandir o uso do AWS Transform.

O AWS Transform for VMware melhorou as tarefas de eficiência de application discovery e migração de aplicações em 60% nessa migração. Ganhos adicionais são previstos ao aplicar essa metodologia a migrações em grande escala, onde a análise do serviço de dados de descoberta para criar agrupamentos de aplicação e planos de ondas eliminaria o esforço manual. O AWS Transform simplifica e acelera a jornada de modernização do cliente, eliminando a necessidade de desenvolvimento interno de conhecimento profundo, reduzindo o time to value e aprimorando a produtividade da equipe.

Introdução ao AWS Transform

Se você está considerando o AWS Transform para migração para a VMware, aqui estão as três etapas para iniciar sua jornada:

  • Envolva-se com sua equipe de conta da AWS para discutir como o AWS Transforma pode ser incorporado à sua estratégia de migração.
  • Selecione uma aplicação não crítica com complexidade representativa para uma prova inicial de tecnologia.
  • Habilite o AWS Transform em seu AWS Organizations e explore a interface da aplicação da web para entender os recursos.

Leia a documentação do AWS Transform

Saiba mais sobre o AWS Application Discovery Service

Explore o AWS Application Migration Service

Demonstração do AWS Migration Hub

Saiba mais Explore a documentação do AWS Transform Saiba mais sobre o AWS Application Discovery Considere o AWS Migration Service