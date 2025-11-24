Neste próximo episódio do IBM Technology Summit, em 2 de dezembro, às 14h (horário de Brasília), Dinesh Nirmal, Vice-presidente Sênior de Software da IBM, se junta a Neel Sundaresan, Gerente Geral de Automação e IA. Juntos, eles analisam como a IA está prestes a remodelar a produtividade dos desenvolvedores e a modernização empresarial.

Dinesh compartilhará como a stack de software em nuvem híbrida aberta da IBM está preparado para simplificar a complexidade, acelerar a modernização e liberar resultados reais de negócios. Neel então fará uma demonstração ao vivo do Project Bob— o novo IDE agente da IBM projetado para ajudar os desenvolvedores a modernizar mais rapidamente, automatizar com mais segurança e inovar continuamente.

Você terá uma prévia exclusiva de como o Bob reúne IA híbrida, inteligência do agente e segurança integrada para transformar a maneira como as equipes criam e evoluem software.

Se você está curioso sobre a próxima era da entrega inteligente de software e como a IA pode redefinir seu fluxo de trabalho de desenvolvimento, então não perca esta sessão.