Transformando risco em resiliência com o IBM Maximo Vegetation Management

O IBM Maximo Vegetation Management transforma diversas entradas de dados em insights praticáveis, possibilitando que as empresas identifiquem proativamente as áreas de alto risco, ajudando a priorizar a poda de árvores, reduzir riscos e otimizar o uso de recursos, em vez de depender da poda cíclica.
Em 2024, os EUA testemunharam mais de 61 mil incêndios florestais, que queimaram quase 3,6 milhões de hectares, muitos dos quais provocados pelo crescimento excessivo da vegetação perto da infraestrutura de serviços públicos. Isso se tornou uma das principais causas de combustão e quedas de energia, especialmente em estados de alto risco, como Califórnia e Texas.*
É por isso que a IBM tem orgulho em anunciar uma nova funcionalidade poderosa: o IBM Maximo Vegetation Management agora faz parte do Maximo Application Suite, transformando entradas em insights praticáveis em uma solução unificada.
Atualmente em ambientes operacionais, de serviços públicos e infraestrutura, o gerenciamento da vegetação não se resume apenas à poda de árvores; trata-se de proteger ativos, garantir a segurança pública e otimizar a eficiência operacional. Com a volatilidade climática aumentando o risco de incêndios florestais e quedas de energia, as organizações precisam de soluções mais inteligentes e baseadas em dados para gerenciar proativamente a vegetação perto de linhas de energia, dutos e corredores de transporte.
Uma solução moderna de gerenciamento da vegetação capacita as equipes com insights em tempo real, análise de dados e fluxos de trabalho automatizados, transformando a manutenção reativa em proteção proativa de ativos. Não é apenas uma ferramenta, é uma proteção para confiabilidade, conformidade e sustentabilidade.
Os clientes podem personalizar seus insights usando múltiplas fontes de imagens (sejam visualizações de satélite 2D, varreduras LiDAR 3D ou uma abordagem híbrida), garantindo o nível certo de detalhamento para cada terreno e ativo. Nosso mecanismo de pontuação de risco impulsionado por IA analisa dados de imagens e ativos para detectar riscos de invasão, prever o crescimento e priorizar a manutenção indo além da detecção, calculando a densidade da vegetação e os níveis de prioridade para identificar zonas de alto risco antes que se tornem incidentes. E, com a integração sem dificuldades de ordens de serviço, as equipes podem passar do insight para a ação em um produto unificado que monitora a execução, a conformidade e o desempenho do prestador de serviços, tudo em um só lugar.
O gerenciamento da vegetação está evoluindo de manutenção reativa para mitigação proativa de riscos — e o impacto vai muito além da silvicultura.
Esse é um salto na resiliência operacional. Ao combinar insights da vegetação orientados por IA com os recursos robustos de ativos e ordens de serviço, as empresas de serviços públicos obtêm uma solução escalável de ponta a ponta para a prevenção de quedas de energia, melhorando a eficiência operacional e reduzindo custos.
Não importa se você é um gerente de vegetação, líder de operações ou engenheiro de confiabilidade de ativos, o IBM Maximo Vegetation Management permite que você:
Saiba como ir do insight para a execução e crie uma operação mais inteligente e segura.