Transformando risco em resiliência com o IBM Maximo Vegetation Management

Em 2024, os EUA testemunharam mais de 61 mil incêndios florestais, que queimaram quase 3,6 milhões de hectares, muitos dos quais provocados pelo crescimento excessivo da vegetação perto da infraestrutura de serviços públicos. Isso se tornou uma das principais causas de combustão e quedas de energia, especialmente em estados de alto risco, como Califórnia e Texas.*

É por isso que a IBM tem orgulho em anunciar uma nova funcionalidade poderosa: o IBM Maximo Vegetation Management agora faz parte do Maximo Application Suite, transformando entradas em insights praticáveis em uma solução unificada.