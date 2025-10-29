O futuro das operações inteligentes, baseadas em dados do IBM Z com o Db2 for z/OS Agent

O gerenciamento de sistemas está muito mais complexo, especialmente para empresas, onde 1) as equipes estão sobrecarregadas e o conhecimento, frequentemente isolado; 2) a integração de novos talentos é um processo lento e que consome muitos recursos; e 3) a solução de problemas geralmente significa alternar entre dashboards, decifrar logs e confiar no conhecimento tradicional, o que retarda as operações e aumenta o risco.

Os agentes de IA não são apenas ferramentas agradáveis de ter; são uma necessidade estratégica para as empresas. As organizações que entendem isso e adotam os agentes de IA de forma ponderada se beneficiarão de inúmeras oportunidades, como:

Ampliação do conhecimento humano com a IA: em vez de sua equipe ter que memorizar detalhes ou vasculhar a documentação para resolver um problema, agora ela podem simplesmente fazer perguntas, como "O que mudou em meus índices ontem à noite?" ou "Há alguma anomalia nas transações de ontem?" ou "Qual subsistema está falhando agora?".

Desbloqueie insights a partir de dados valiosos e seguros com IA: o IBM Z é como um cofre de banco que contém seus ativos de dados mais valiosos, fortemente protegidos e altamente regulamentados. Mas acessar insights desse cofre pode ser lento e complexo. Agora, imagine um banqueiro de IA estacionado na janela do cofre. Este banqueiro nunca dorme, nunca esquece e sempre responde com precisão. Você pode fazer uma pergunta em inglês simples e receber insights práticos instantaneamente.

Essa é a promessa do Db2 for z/OS Agent, projetado para simplificar as operações do IBM Z por meio de interações naturais e conversacionais.