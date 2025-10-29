O futuro das operações inteligentes, baseadas em dados do IBM Z com o Db2 for z/OS Agent
Apresentamos o IBM Db2 for z/OS Agent, projetado para simplificar as operações do IBM Z por meio de interações naturais e conversacionais.
Apresentamos o IBM Db2 for z/OS Agent, projetado para simplificar as operações do IBM Z por meio de interações naturais e conversacionais.
Apresentamos o Db2 for z/OS Agent, o assistente impulsionado por IA da IBM projetado para simplificar as operações de mainframe por meio de interações naturais e conversacionais.
A IA generativa migrou muito além dos chatbots e mecanismos de recomendação. Agora, a IA escreve código, gera imagens e até redefine a forma como fazemos buscas. Mas a próxima fronteira é ainda mais transformadora: agentes de IA, ou colegas de equipe digitais que entendem o contexto, raciocinam em meio à complexidade e fornecem insights praticáveis em tempo real. Para empresas que executam sistemas de missão crítica, como o IBM Z, essa evolução não é apenas empolgante, é essencial.
Um novo capítulo nas operações do IBM Z está se revelando com o Db2 for z/OS Agent no centro dele.
O gerenciamento de sistemas está muito mais complexo, especialmente para empresas, onde 1) as equipes estão sobrecarregadas e o conhecimento, frequentemente isolado; 2) a integração de novos talentos é um processo lento e que consome muitos recursos; e 3) a solução de problemas geralmente significa alternar entre dashboards, decifrar logs e confiar no conhecimento tradicional, o que retarda as operações e aumenta o risco.
Os agentes de IA não são apenas ferramentas agradáveis de ter; são uma necessidade estratégica para as empresas. As organizações que entendem isso e adotam os agentes de IA de forma ponderada se beneficiarão de inúmeras oportunidades, como:
Essa é a promessa do Db2 for z/OS Agent, projetado para simplificar as operações do IBM Z por meio de interações naturais e conversacionais.
A mudança de dashboards para diálogos é mais do que uma alteração da IU; é uma nova maneira de trabalhar. Veja o que ele libera:
Antes dos agentes de IA, um DBA sênior podia passar horas comparando subsistemas, puxando logs e orientando a equipe júnior, tudo isso enquanto gerenciava um incidente de Gravidade 1. Com o Db2 for z/OS Agent, o mesmo DBA pode fazer uma pergunta e obter uma resposta contextual e em linguagem simples em segundos. E quando um DBA júnior faz a mesma pergunta, o agente não somente fornece a resposta, mas também explica o raciocínio por trás dela.
Cada interação se torna um momento de ensino. Com o tempo, toda a equipe sobe de nível.
O Db2 for z/OS Agent é construído em uma arquitetura de IA em camadas. Veja como as camadas do Db2 for z/OS Agent funcionam juntas:
Essa arquitetura garante que os insights sejam fornecidos de forma segura, confiável e em tempo real, sem comprometer a integridade dos sistemas subjacentes.
O Db2 for z/OS Agent não é apenas para DBAs. Foi projetado para capacitar toda a equipe:
Resumindo, é um multiplicador de forças para todas as funções no ecossistema IBM Z.
Os agentes de IA não estão substituindo os humanos; estão se unindo a eles. Como Jorge Amar, da McKinsey, disse: “Estamos entrando em um mundo em que você terá que pensar em sua força de trabalho como sendo tanto agêntica quanto humana”. O IBM Z está liderando essa mudança com o Db2 for z/OS Agent, levando a IA diretamente para o centro das operações corporativas, um prompt de cada vez.
Pronto para vê-lo em ação? Fale com a equipe por trás do agente. O futuro das operações do IBM Z chegou e é conversacional.
Saiba mais sobre o Db2 for z/OS Agent
Explore o IBM watsonx Assistant for z—a plataforma de tempo de execução