Inteligência artificial Automação de TI

O futuro das operações inteligentes, baseadas em dados do IBM Z com o Db2 for z/OS Agent

Apresentamos o IBM Db2 for z/OS Agent, projetado para simplificar as operações do IBM Z por meio de interações naturais e conversacionais.

publicado 10/29/2025
Autores

Gandhi Ambalavanan

Product Manager, Data & AI on IBM Z

IBM

Martin Schneider

Leader, Development and PM, Z Data Integration and AI

IBM

Nishant Kumar Sinha

Product Marketing Manager, Data Gate & AI on Z

IBM

Nick Oropall

Program Director, Product Marketing, Databases, Data, and AI

Apresentamos o Db2 for z/OS Agent, o assistente impulsionado por IA da IBM projetado para simplificar as operações de mainframe por meio de interações naturais e conversacionais.

A IA generativa migrou muito além dos chatbots e mecanismos de recomendação. Agora, a IA escreve código, gera imagens e até redefine a forma como fazemos buscas. Mas a próxima fronteira é ainda mais transformadora: agentes de IA, ou colegas de equipe digitais que entendem o contexto, raciocinam em meio à complexidade e fornecem insights praticáveis em tempo real. Para empresas que executam sistemas de missão crítica, como o IBM Z, essa evolução não é apenas empolgante, é essencial. 

Um novo capítulo nas operações do IBM Z está se revelando com o Db2 for z/OS Agent no centro dele. 

A oportunidade para as empresas  

O gerenciamento de sistemas está muito mais complexo, especialmente para empresas, onde 1) as equipes estão sobrecarregadas e o conhecimento, frequentemente isolado; 2) a integração de novos talentos é um processo lento e que consome muitos recursos; e 3) a solução de problemas geralmente significa alternar entre dashboards, decifrar logs e confiar no conhecimento tradicional, o que retarda as operações e aumenta o risco.

Os agentes de IA não são apenas ferramentas agradáveis de ter; são uma necessidade estratégica para as empresas. As organizações que entendem isso e adotam os agentes de IA de forma ponderada se beneficiarão de inúmeras oportunidades, como:

  • Ampliação do conhecimento humano com a IA: em vez de sua equipe ter que memorizar detalhes ou vasculhar a documentação para resolver um problema, agora ela podem simplesmente fazer perguntas, como "O que mudou em meus índices ontem à noite?" ou "Há alguma anomalia nas transações de ontem?" ou "Qual subsistema está falhando agora?".
  • Desbloqueie insights a partir de dados valiosos e seguros com IA: o IBM Z é como um cofre de banco que contém seus ativos de dados mais valiosos, fortemente protegidos e altamente regulamentados. Mas acessar insights desse cofre pode ser lento e complexo. Agora, imagine um banqueiro de IA estacionado na janela do cofre. Este banqueiro nunca dorme, nunca esquece e sempre responde com precisão. Você pode fazer uma pergunta em inglês simples e receber insights práticos instantaneamente.

Essa é a promessa do Db2 for z/OS Agent, projetado para simplificar as operações do IBM Z por meio de interações naturais e conversacionais.

Por que isso é importante e como turbinar seus DBAs

A mudança de dashboards para diálogos é mais do que uma alteração da IU; é uma nova maneira de trabalhar. Veja o que ele libera:

  • Operações simplificadas: uma interface conversacional para todas as suas dúvidas.
  • Decisões mais rápidas: insights em tempo real em segundos, não em horas.
  • Preenchimento das lacunas de habilidades: a equipe júnior aprende mais rápido sem desacelerar os especialistas.
  • Maior resiliência: as equipes podem responder aos problemas de forma proativa, não reativa.

Antes dos agentes de IA, um DBA sênior podia passar horas comparando subsistemas, puxando logs e orientando a equipe júnior, tudo isso enquanto gerenciava um incidente de Gravidade 1. Com o Db2 for z/OS Agent, o mesmo DBA pode fazer uma pergunta e obter uma resposta contextual e em linguagem simples em segundos. E quando um DBA júnior faz a mesma pergunta, o agente não somente fornece a resposta, mas também explica o raciocínio por trás dela.

Cada interação se torna um momento de ensino. Com o tempo, toda a equipe sobe de nível.

A arquitetura do Db2 for z/OS Agent

O Db2 for z/OS Agent é construído em uma arquitetura de IA em camadas. Veja como as camadas do Db2 for z/OS Agent funcionam juntas:

  • O Db2 13 for z/OS é o sistema de banco de dados do IBM Z que contém dados críticos e funciona como um vault seguro.
  • O IBM watsonx Assistant for Z é a plataforma de conversação. É a voz do assistente, cumprimentando e respondendo aos usuários. 
  • Os LLMs (por meio do watsonx.ai) são o cérebro que entende e processa as consultas, formula respostas, para responder em uma linguagem natural.
  • O Z RAG + Db2 Index Files oferece acesso rápido e estruturado ao conhecimento relevante, melhorando o desempenho da pesquisa e ajudando o assistente a encontrar os documentos certos rapidamente.
  • Os drivers ODBC são o componente de software que permite que o assistente acesse dados do banco de dados. Ele atua como o tradutor que ajuda o assistente convertendo consultas em um formato que o banco de dados entende e trata a resposta de volta para o assistente.
  • O OpenShift é a infraestrutura de construção aberta e escalável que mantém tudo funcionando sem problemas.

Essa arquitetura garante que os insights sejam fornecidos de forma segura, confiável e em tempo real, sem comprometer a integridade dos sistemas subjacentes.

Seu mais novo membro da equipe: Db2 for z/OS Agent

O Db2 for z/OS Agent não é apenas para DBAs. Foi projetado para capacitar toda a equipe:

  • Programadores de sistemas: monitorem a integridade e as tendências dos subsistemas. 
  • Líderes de TI: acelerem a integração e a transferência de conhecimento. 
  • Equipes de operações: diagnostiquem problemas com mais rapidez e reduzam o downtime. 
  • Novas contratações: aprendam no trabalho sem diminuir a velocidade da equipe. 

Resumindo, é um multiplicador de forças para todas as funções no ecossistema IBM Z.

Os agentes de IA não estão substituindo os humanos; estão se unindo a eles. Como Jorge Amar, da McKinsey, disse: “Estamos entrando em um mundo em que você terá que pensar em sua força de trabalho como sendo tanto agêntica quanto humana”. O IBM Z está liderando essa mudança com o Db2 for z/OS Agent, levando a IA diretamente para o centro das operações corporativas, um prompt de cada vez. 

Pronto para vê-lo em ação? Fale com a equipe por trás do agente. O futuro das operações do IBM Z chegou e é conversacional. 

