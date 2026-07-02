Painel de controle agêntico no IBM watsonx Orchestrate: um único lugar para controlar todos os agentes de IA

Os agentes de IA só geram valor quando você consegue ver o que eles estão fazendo, controlar como se comportam e escalar o que está funcionando. Na maioria das empresas, é nessa lacuna entre criar agentes e executá-los de forma confiável em produção que o trabalho emperra.

Em junho de 2026, o IBM watsonx Orchestrate lança na AWS e no IBM Cloud o painel de controle agêntico, uma experiência centralizada para operar, governar e escalar seus agentes de IA em todo o seu ambiente corporativo. Com o painel de controle agêntico, você tem visibilidade de ponta a ponta do que os seus agentes estão fazendo, controles integrados para governar como eles se comportam, um Catalog compartilhado para escalar o reúso em toda a sua organização e agendamento nativo para automatizar tarefas recorrentes, tudo em um só lugar.

O painel de controle agêntico foi feito para ser aberto, de modo que funciona com os agentes, ferramentas e sistemas que você já usa. Ele é integrado a seus fluxos de trabalho, dados e aplicações. E é confiável, com controles integrados de segurança, governança e conformidade que permitem que você execute a IA com confiança em ambientes de nuvem e locais.