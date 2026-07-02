Painel de controle agêntico no IBM watsonx Orchestrate: um único lugar para controlar todos os agentes de IA

O painel de controle agêntico no IBM watsonx Orchestrate reúne operações, governança e escala em um único lugar, para que os agentes de IA que você criou gerem valor real e mensurável em todo o seu negócio
Os agentes de IA só geram valor quando você consegue ver o que eles estão fazendo, controlar como se comportam e escalar o que está funcionando. Na maioria das empresas, é nessa lacuna entre criar agentes e executá-los de forma confiável em produção que o trabalho emperra.
Em junho de 2026, o IBM watsonx Orchestrate lança na AWS e no IBM Cloud o painel de controle agêntico, uma experiência centralizada para operar, governar e escalar seus agentes de IA em todo o seu ambiente corporativo. Com o painel de controle agêntico, você tem visibilidade de ponta a ponta do que os seus agentes estão fazendo, controles integrados para governar como eles se comportam, um Catalog compartilhado para escalar o reúso em toda a sua organização e agendamento nativo para automatizar tarefas recorrentes, tudo em um só lugar.
O painel de controle agêntico foi feito para ser aberto, de modo que funciona com os agentes, ferramentas e sistemas que você já usa. Ele é integrado a seus fluxos de trabalho, dados e aplicações. E é confiável, com controles integrados de segurança, governança e conformidade que permitem que você execute a IA com confiança em ambientes de nuvem e locais.
Quando os agentes entram em produção, a maioria das equipes não tem uma visão clara do que está falhando, por que ou do que está em risco. O novo painel de controle agêntico oferece essa visibilidade e os controles para agir a partir dela.
O dashboard operacional destaca alertas priorizados de operações, incidentes e insights, para que você veja o que precisa de atenção sem vasculhar logs. A análise de dados de agentes acompanha tendências de uso, desempenho e confiabilidade ao longo do tempo. E quando algo dá errado, o agente de operações integrado permite que você investigue usando linguagem natural, sem precisar de linguagem de consulta nem de um especialista.
Os controles de governança estão integrados à mesma experiência. A gestão de políticas aplica regras em tempo de execução para que o comportamento dos agentes permaneça dentro dos limites definidos. O monitoramento da integridade das credenciais detecta conexões quebradas ou ausentes antes que causem falhas. A visão geral de acesso dos agentes mostra quais agentes podem acessar quais integrações e fontes de dados. As proteções de conteúdo detectam e bloqueiam saídas fora de conformidade antes de chegarem aos usuários.
O resultado é visibilidade e aplicação de ponta a ponta em toda a sua frota de agentes, não como uma camada de governança separada acoplada depois, mas como parte de como os agentes operam desde o primeiro dia.
Na maioria das empresas, a mesma lógica de agente é reconstruída várias vezes por equipes diferentes que não sabem que a outra versão existe. O catálogo de agentes resolve isso ao dar aos criadores uma forma de publicar agentes comprovados para reúso em todo o seu tenant, com os metadados, o versionamento e a gestão de dependências que tornam o reúso compartilhado prático, e não apenas teórico.
Ao publicar um agente no catálogo, você anexa descrições, categorias e ícones para que ele possa ser encontrado. Você o versiona com versionamento semântico e mantém um registro de alterações à medida que ele evolui. Quando um agente tem dependências, como agentes colaboradores ou ferramentas em Python, elas o acompanham automaticamente quando você publica no catálogo. A publicação cria um instantâneo estável no catálogo, para que outras equipes possam criar uma versão comprovadamente boa enquanto você continua iterando.
Como o watsonx Orchestrate foi desenvolvido para ser aberto, o catálogo funciona com os agentes, ferramentas e sistemas que suas equipes já criaram. Você não recomeça do zero nem substitui o que funciona; você o disponibiliza para o resto da organização.
À medida que a automação ganha complexidade, os fluxos de trabalho que a sustentam precisam acompanhar o ritmo. Três aprimoramentos no construtor de fluxos de trabalho tratam disso diretamente.
As Decision Tables substituem a lógica de ramificação complexa por um formato estruturado e de pouco código que tanto as equipes de negócios quanto as técnicas conseguem ler e manter. A execução paralela permite que etapas independentes, como chamadas de API e processos em segundo plano, sejam executadas simultaneamente, reduzindo o tempo total de execução do fluxo de trabalho. Os rastreamentos de observabilidade oferecem visibilidade sobre as mudanças de contexto ao longo de um fluxo de trabalho, tornando mais rápido rastrear e corrigir os problemas quando surgem.
O resultado são fluxos de trabalho mais rápidos de criar, mais fáceis de depurar e mais simples de manter à medida que escalam.
Boa parte do trabalho corporativo segue um ritmo previsível (relatórios semanais, verificações diárias de monitoramento, notificações recorrentes), mas ainda depende de alguém para começar. Os agentes e fluxos de trabalho programáveis eliminam essa dependência, permitindo que você configure a execução automática diretamente na própria configuração do agente.
Você controla quais ativos são elegíveis para agendamento e define a cadência. O resultado é que o trabalho de rotina, como relatórios periódicos, lembretes recorrentes, tarefas de manutenção e ciclos de monitoramento, é executado de forma consistente sem intervenção manual. Os processos críticos não ficam para trás porque alguém esqueceu de acioná-los.
Criar agentes é o começo. O desafio mais difícil e de maior impacto é executá-los em escala, com a visibilidade, a governança e a confiabilidade operacional que os ambientes corporativos de produção exigem. Esta versão reforça a posição do watsonx Orchestrate como o painel de controle agêntico para escalar e governar a IA em todo o seu negócio: aberto o suficiente para funcionar com o que você já criou, integrado a seus dados e aplicações e confiável, com os controles de segurança e conformidade que a sua organização exige.
Esses recursos já estão disponíveis na AWS e na IBM Cloud, dando a você a flexibilidade de implementar onde o seu negócio já opera.
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