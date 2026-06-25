Apresentamos o Maximo Application Suite 9.2: IA desenvolvida para gestão de ativos que mantém as operações em funcionamento

A IBM está anunciando o Maximo Application Suite 9.2, um lançamento que traz IA centrada nos ativos diretamente para os fluxos de trabalho que equipes de confiabilidade, manutenção, atendimento de campo, segurança e operações usam diariamente.
À medida que as empresas vão além da experimentação com a IA, o próximo desafio é operacionalizá-la. Como aplicar inteligência onde o trabalho acontece, conectar insights à ação, coordenar a execução entre equipes e sistemas e fazer tudo isso com a confiança e o controle necessários para ambientes de missão crítica. Para organizações com uso intensivo de ativos, esse modelo operacional ganha vida no domínio das operações de ativos físicos.
O Maximo Application Suite 9.2 impulsiona essa mudança ao incorporar a IA mais profundamente no trabalho diário de gerenciamento de ativos, equipes, segurança e operações. Em vez de tratar a IA como uma camada separada, o Maximo 9.2 a aplica diretamente onde o trabalho acontece, ajudando as equipes a identificar problemas mais cedo, tomar decisões melhores com mais rapidez e executar suas atividades com maior consistência em campo.
O Maximo 9.2 expande a IA para abranger insights de confiabilidade, execução em campo, segurança e conformidade, fluxos de trabalho, extração de informações baseada em documentos e orquestração em todos os sistemas. Também introduz fluxos de trabalho agênticos projetados para ajudar a orientar as decisões e migrar o trabalho nesses processos de maneira prática e operacionalmente fundamentada.
As organizações já têm acesso a grandes volumes de dados operacionais, mas usar esses dados de forma consistente entre equipes e processos continua sendo um desafio. As equipes de confiabilidade precisam identificar mudanças antes que se tornem falhas, os técnicos precisam ter acesso a informações no momento do trabalho, os líderes de segurança precisam de melhores formas de conectar relatórios e ações corretivas e as equipes de operações e TI precisam de sistemas que funcionem juntos sem uma coordenação manual constante.
Há muito tempo, o Maximo fornece uma base para gerenciar essa complexidade. O Maximo Application Suite 9.2 construído nessa base, incorpora a IA mais profundamente nos fluxos de trabalho principais, ajudando as organizações a aplicar a IA de maneiras práticas agora e criando um caminho para uma adoção mais ampla ao longo do tempo.
Um dos avanços mais importantes desta versão é um novo recurso impulsionado por IA que ajuda as equipes de confiabilidade e desempenho de ativos a migrar dos dados para a ação.
O Maximo Condition Insight reúne ordens de serviço, inspeções, leituras de medidores e estratégias de confiabilidade para identificar padrões no comportamento dos ativos e recomendar o que fazer a seguir. Isso ajuda as equipes a diagnosticar problemas mais cedo, tomar decisões mais consistentes e reduzir a dependência de sistemas fragmentados ou apenas de conhecimento individual. A manutenção baseada em condição tradicionalmente exigia análise de dados significativos por especialistas experientes, mas o Maximo agora ajuda a simplificar e dimensionar essa análise, reduzindo a complexidade e o esforço necessários para interpretar grandes volumes de dados de ativos.
Em vez de gastar tempo reunindo informações desconectadas, as equipes de confiabilidade podem se concentrar nas ações com maior probabilidade de proteger o tempo de atividade e o desempenho dos ativos.
O Maximo 9.2 traz inteligência impulsionada por IA para o gerenciamento de atendimento de campo (FSM), permitindo que o trabalho certo seja executado pelo técnico certo no momento certo.
O Maximo Assistant em dispositivos móveis ajuda os técnicos ao usar linguagem natural para encontrar informações ativas, histórico de avaliações e concluir o trabalho de forma eficiente em campo, enquanto o Maximo Visual Inspection permite a inspeção visual baseada em IA com inferência local diretamente no dispositivo. Ao mesmo tempo, o agendamento conversacional habilitado por IA e a análise de cenários permitem que planejadores, programadores e gerentes de atendimento de campo explorem mudanças, como o aumento da capacidade ou a priorização de trabalhos críticos usando linguagem simples, e otimizem as atribuições com base em condições em tempo real, restrições e disponibilidade de recursos com insights mais rápidos e baseados em dados. Juntos, esses recursos fortalecem a coordenação entre o campo e o back office. Os técnicos podem acessar as informações necessárias de forma maia rápida, enquanto os planejadores podem tomar decisões mais inteligentes e adaptáveis conforme as prioridades mudam.
Os resultados incluem melhores taxas de correção na primeira tentativa, melhor desempenho do SLA, tempo de atribuição reduzido e aumento da produtividade dos técnicos.
Para organizações focadas em segurança e conformidade, o Maximo 9.2 ajuda a conectar essas responsabilidades de forma mais direta às operações diárias.
Os recursos ampliados para gestão de resíduos centrada em ativos, supervisão da segurança de prestadores de serviços e fluxos de trabalho de segurança com foco em dispositivos móveis facilitam o gerenciamento da conformidade, o monitoramento de riscos e a tomada de ações em tempo real. As equipes de campo podem capturar incidentes, concluir inspeções e iniciar processos de permissão para trabalhar diretamente em um dispositivo móvel, melhorando a precisão dos dados e a capacidade de resposta, enquanto reduzem a dependência de processos manuais ou desconectados. Ao mesmo tempo, a classificação de incidentes assistida por IA ajuda a melhorar a consistência e a integridade dos relatórios, sugerindo categorias e identificando eventos semelhantes, facilitando a detecção de padrões e fortalecendo a qualidade geral dos dados.
Tudo isso é importante, porque a segurança é mais eficaz quando faz parte das operações diárias, em vez de ser tratada como um processo separado. Ao reunir registros de incidentes, rastreamento de resíduos, supervisão de prestadores de serviços e ações de acompanhamento em um único sistema, o Maximo 9.2 ajuda as organizações a fortalecer a conformidade, permitindo respostas mais rápidas e consistentes em fluxos de trabalho de segurança e ambientais.
O Maximo 9.2 também expande a forma como as organizações podem usar informações que tradicionalmente são difíceis de acessar e analisar.
Com a abstração de contratos de locação no Maximo Real Estate and Facilities, a geração aumentada de recuperação (RAG) pode ajudar a extrair informações essenciais dos contratos de locação e disponibilizá-las para uso com mais rapidez. Esse processo reduz o tempo gasto lendo documentos longos e inserindo dados manualmente nos sistemas, um processo que pode consumir uma parte significativa do dia de trabalho. Ao simplificar a forma como os dados não estruturados são capturados e aplicados, as organizações podem gastar menos tempo procurando e processando informações e mais tempo se concentrando em atender aos clientes e gerar resultados operacionais. De forma mais ampla, a abstração de documentos habilitada por IA continuará se estendendo além dos contratos de locação para outros tipos de documentos, como manuais de manutenção OEM, procedimentos de inspeção, contratos de licenciamento de software e documentação técnica.
Isso representa o ponto de partida de como o Maximo pode aplicar a geração aumentada de recuperação (RAG) em todo o pacote, com a capacidade de liberar e operacionalizar informações de uma gama mais ampla de documentos ao longo do tempo.
À medida que as organizações expandem o uso da IA, o desafio não é apenas construir modelos ou gerar insights. A solução conecta esses recursos entre sistemas e garante que possam ser aplicados de forma consistente nas operações diárias.
O Maximo 9.2 ajuda a lidar com isso, fortalecendo a forma como os dados, os fluxos de trabalho e os agentes de IA estão conectados em toda a empresa. Com recursos como o MCP Server, as organizações podem trazer seus próprios agentes e integrá-los diretamente às APIs do Maximo Manage, permitindo que a IA participe sem dificuldades dos processos operacionais existentes, sem depender da coordenação manual entre ferramentas desconectadas. Essa abordagem reconhece que as organizações usam uma variedade de soluções de IA e fornece uma maneira consistente de conectá-las a fluxos de trabalho orientados pelo Maximo.
Isso dá aos líderes de TI e de operações maior controle sobre como a IA é implementada, governada e escalada. Também permite que as equipes migrem o trabalho com mais eficiência por meio de EAM, ERP, IoT e outras plataformas. Ao criar uma abordagem mais unificada para dados e execução, o Maximo 9.2 ajuda as organizações a migrar além de casos de uso de IA isolados e construir uma base para operações mais amplas e mais conectadas.
O Maximo Application Suite 9.2 reflete o foco contínuo da IBM em uma IA prática e centrada nos ativos para organizações que precisam melhorar confiabilidade, segurança e execução sem adicionar complexidade desnecessária.
Ao incorporar a IA no fluxo de trabalho, essa versão ajuda as organizações a começar com casos de uso direcionados, agregar valor de forma mais rápida e construir uma base para uma transformação mais ampla ao longo do tempo.
Para saber mais, participe do webinar em 30 de junho de 2026, explore a página do produto IA no Maximo Application Suite e acompanhe o conteúdo e as demonstrações relacionadas da IBM.