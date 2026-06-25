Apresentamos o Maximo Application Suite 9.2: IA desenvolvida para gestão de ativos que mantém as operações em funcionamento

À medida que as empresas vão além da experimentação com a IA, o próximo desafio é operacionalizá-la. Como aplicar inteligência onde o trabalho acontece, conectar insights à ação, coordenar a execução entre equipes e sistemas e fazer tudo isso com a confiança e o controle necessários para ambientes de missão crítica. Para organizações com uso intensivo de ativos, esse modelo operacional ganha vida no domínio das operações de ativos físicos.

O Maximo Application Suite 9.2 impulsiona essa mudança ao incorporar a IA mais profundamente no trabalho diário de gerenciamento de ativos, equipes, segurança e operações. Em vez de tratar a IA como uma camada separada, o Maximo 9.2 a aplica diretamente onde o trabalho acontece, ajudando as equipes a identificar problemas mais cedo, tomar decisões melhores com mais rapidez e executar suas atividades com maior consistência em campo.

O Maximo 9.2 expande a IA para abranger insights de confiabilidade, execução em campo, segurança e conformidade, fluxos de trabalho, extração de informações baseada em documentos e orquestração em todos os sistemas. Também introduz fluxos de trabalho agênticos projetados para ajudar a orientar as decisões e migrar o trabalho nesses processos de maneira prática e operacionalmente fundamentada.