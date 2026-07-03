IBM Maximo: IA para gestão de ativos que mantém o mundo funcionando

Inclua IA na manutenção, na execução em campo, na confiabilidade e no planejamento para fornecer os insights, as recomendações e as ações certas para cada usuário.

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Integre a IA focada em ativos diretamente nos fluxos de trabalho que mantêm a manutenção, o atendimento de campo e as operações das instalações em funcionamento.
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As operações estão sob pressão. A IA no Maximo está mudando a forma como o trabalho é feito.

As organizações industriais enfrentam o desafio de melhorar a confiabilidade, reduzir o downtime e operar com mais eficiência, ao mesmo tempo em que lidam com a crescente complexidade, as lacunas de força de trabalho e os sistemas desconectados. Frequentemente, os dados operacionais, o conhecimento especializado e as decisões permanecem isolados entre equipes e aplicações, o que atrasa a execução e limita a produtividade.

O IBM Maximo leva a IA e os agentes diretamente aos fluxos de trabalho de manutenção, confiabilidade, execução em campo e planejamento. Com recursos incorporados e extensíveis, o Maximo ajuda as equipes a revelar os insights certos, automatizar ações e viabilizar melhores decisões no próprio fluxo de trabalho, para que as organizações possam operar com mais eficiência e confiabilidade em escala.

Onde a IA no Maximo entra em ação

Décadas de conhecimento especializado no campo

Coloque o conhecimento dos seus melhores técnicos, sua documentação e seu histórico de ativos na palma da mão de cada trabalhador para que as equipes de campo possam diagnosticar, capturar e encerrar o trabalho com mais confiança. Acesse o histórico dos ativos, os padrões de falhas e o trabalho anterior em linguagem natural. Ajude os funcionários mais novos a agir com a confiança das equipes mais experientes.

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Transforme sinais de condição em ação

Conecte o monitoramento, a detecção de anomalias, os insights de inspeção e a estratégia de confiabilidade para que as equipes possam entender o que está acontecendo, decidir o que importa e ir direto ao trabalho certo. Veja o comportamento anormal explicado em linguagem simples. Identifique problemas emergentes antecipadamente com detecção de anomalias e inteligência de condições.

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Conclua o trabalho certo com mais rapidez

Forneça às equipes as informações necessárias para priorizar o trabalho, alocar recursos e manter as operações em andamento. O Maximo reúne dados de trabalho, ativos e operacionais para ajudar as organizações a agilizar a tomada de decisões, concentrar-se nas atividades de maior valor e reduzir os atrasos. Alinhe os recursos às prioridades, otimize os cronogramas e garanta que o trabalho crítico seja concluído com eficiência, melhorando a produtividade e o desempenho geral.

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Transforme documentos em inteligência operacional

Informações críticas imobiliárias e de instalações muitas vezes ficam presas em documentos, exigindo revisão manual e entrada de dados antes de poderem ser usadas. O Maximo utiliza a abstração de contratos de locação com tecnologia de IA para extrair e estruturar dados essenciais, transformando documentos em inteligência operacional que melhora a eficiência, a precisão, a conformidade e a tomada de decisão nas operações imobiliárias e de instalações.

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Identifique os riscos recorrentes antes que eles levem à repetição de incidentes

As equipes de segurança coletam dados de incidentes todos os dias, mas a identificação de padrões em milhares de registros costuma ser manual e demorada. O IBM Maximo utiliza a IA para categorizar incidentes, revelar eventos semelhantes e ajudar as equipes a descobrir riscos recorrentes mais rapidamente, melhorar as investigações, fortalecer a precisão dos relatórios e agir antes que incidentes menores se transformem em eventos maiores.

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Conecte a ação em toda a operação

Vá além dos insights isolados. O Maximo ajuda as equipes a coordenar aprovações, fluxos de trabalho e ferramentas conectadas para que a IA ajude a fazer o trabalho avançar por toda a operação com governança e controle. Amplie o Maximo com os recursos da IBM e de parceiros por meio de ferramentas conectadas. Coordene fluxos de trabalho entre equipes, ferramentas e sistemas.

Leia o resumo da solução

Por que agora

68% Escassez de habilidades

68% dos operadores e técnicos de instalações têm mais de 45 anos. Trabalhadores experientes estão se aposentando, o conhecimento interno está desaparecendo e os novos funcionários precisam ter o desempenho de veteranos mais rápido do que nunca1

 85% O trabalho e os dados estão muito fragmentados para uma ação rápida

85% dos operadores enfrentam dificuldades com dados fragmentados e de baixa qualidade. Os trabalhadores passam quase um terço do dia procurando informações, o que desperdiça um tempo valioso e resulta em decisões mais lentas e menos seguras.2

 28% As operações já superaram os dashboards

Os locais registram um tempo de trabalho efetivo médio entre 25% e 35%. O tempo do técnico é desperdiçado em atividades que não são de trabalho efetivo, como buscar informações, documentar e escalonar. Sinais, histórico, manuais, planos e decisões estão distribuídos entre sistemas e funções. Tempo perdido pesquisando é tempo perdido atuando.3

 40% Os processos operacionais permanecem manuais

As organizações perdem até 40% da produtividade devido à mudança de contexto, com os funcionários navegando constantemente entre várias plataformas, sistemas e fluxos de trabalho.4

Benefícios

Comece hoje mesmo, sem precisar de treinamento

Comece a agregar valor desde o primeiro dia, sem a necessidade de treinar modelos ou usuários para a maioria dos casos de uso.
Acesso operacional baseado em funções

Trabalhe com acesso baseado em função a dados operacionais, registros e fluxos de trabalho, para que cada membro da equipe veja o que precisa, na forma de que precisa para agir.
Segurança integrada do Maximo

Respeite a segurança, as permissões e os controles de acesso do Maximo desde a concepção. A IA herda a mesma governança na qual sua operação já confia.
Fundamentado na sua operação

Fundamente a IA no histórico dos ativos, no histórico de trabalho, nos procedimentos e no contexto operacional. Respostas e recomendações refletem como sua operação realmente funciona.

Setores

Ajude as equipes de campo e de manutenção e os líderes de confiabilidade a diagnosticar mais rapidamente, responder mais cedo e gerenciar a infraestrutura crítica com maior consistência.

Leia mais
Trabalhador de capacete e jaqueta refletora usa um tablet em uma subestação elétrica durante o pôr do sol com linhas de energia visíveis.

Reduza a necessidade de apagar incêndios ao transformar dados de condição, histórico de trabalho e conhecimento de procedimentos em diagnósticos mais claros, cronogramas otimizados e ações mais inteligentes.

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Libere o valor da IA em operações, manutenção, gestão de ativos e prestação de serviços com o Maximo. Aumente a eficiência, aprimore a tomada de decisão, reduza o downtime e transforme décadas de dados corporativos e operacionais em insights praticáveis que geram resultados de negócios mais inteligentes e mais resilientes.

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