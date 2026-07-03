Inclua IA na manutenção, na execução em campo, na confiabilidade e no planejamento para fornecer os insights, as recomendações e as ações certas para cada usuário.
As organizações industriais enfrentam o desafio de melhorar a confiabilidade, reduzir o downtime e operar com mais eficiência, ao mesmo tempo em que lidam com a crescente complexidade, as lacunas de força de trabalho e os sistemas desconectados. Frequentemente, os dados operacionais, o conhecimento especializado e as decisões permanecem isolados entre equipes e aplicações, o que atrasa a execução e limita a produtividade.
O IBM Maximo leva a IA e os agentes diretamente aos fluxos de trabalho de manutenção, confiabilidade, execução em campo e planejamento. Com recursos incorporados e extensíveis, o Maximo ajuda as equipes a revelar os insights certos, automatizar ações e viabilizar melhores decisões no próprio fluxo de trabalho, para que as organizações possam operar com mais eficiência e confiabilidade em escala.
Coloque o conhecimento dos seus melhores técnicos, sua documentação e seu histórico de ativos na palma da mão de cada trabalhador para que as equipes de campo possam diagnosticar, capturar e encerrar o trabalho com mais confiança. Acesse o histórico dos ativos, os padrões de falhas e o trabalho anterior em linguagem natural. Ajude os funcionários mais novos a agir com a confiança das equipes mais experientes.
Conecte o monitoramento, a detecção de anomalias, os insights de inspeção e a estratégia de confiabilidade para que as equipes possam entender o que está acontecendo, decidir o que importa e ir direto ao trabalho certo. Veja o comportamento anormal explicado em linguagem simples. Identifique problemas emergentes antecipadamente com detecção de anomalias e inteligência de condições.
Forneça às equipes as informações necessárias para priorizar o trabalho, alocar recursos e manter as operações em andamento. O Maximo reúne dados de trabalho, ativos e operacionais para ajudar as organizações a agilizar a tomada de decisões, concentrar-se nas atividades de maior valor e reduzir os atrasos. Alinhe os recursos às prioridades, otimize os cronogramas e garanta que o trabalho crítico seja concluído com eficiência, melhorando a produtividade e o desempenho geral.
Informações críticas imobiliárias e de instalações muitas vezes ficam presas em documentos, exigindo revisão manual e entrada de dados antes de poderem ser usadas. O Maximo utiliza a abstração de contratos de locação com tecnologia de IA para extrair e estruturar dados essenciais, transformando documentos em inteligência operacional que melhora a eficiência, a precisão, a conformidade e a tomada de decisão nas operações imobiliárias e de instalações.
As equipes de segurança coletam dados de incidentes todos os dias, mas a identificação de padrões em milhares de registros costuma ser manual e demorada. O IBM Maximo utiliza a IA para categorizar incidentes, revelar eventos semelhantes e ajudar as equipes a descobrir riscos recorrentes mais rapidamente, melhorar as investigações, fortalecer a precisão dos relatórios e agir antes que incidentes menores se transformem em eventos maiores.
Vá além dos insights isolados. O Maximo ajuda as equipes a coordenar aprovações, fluxos de trabalho e ferramentas conectadas para que a IA ajude a fazer o trabalho avançar por toda a operação com governança e controle. Amplie o Maximo com os recursos da IBM e de parceiros por meio de ferramentas conectadas. Coordene fluxos de trabalho entre equipes, ferramentas e sistemas.
68% dos operadores e técnicos de instalações têm mais de 45 anos. Trabalhadores experientes estão se aposentando, o conhecimento interno está desaparecendo e os novos funcionários precisam ter o desempenho de veteranos mais rápido do que nunca1
85% dos operadores enfrentam dificuldades com dados fragmentados e de baixa qualidade. Os trabalhadores passam quase um terço do dia procurando informações, o que desperdiça um tempo valioso e resulta em decisões mais lentas e menos seguras.2
Os locais registram um tempo de trabalho efetivo médio entre 25% e 35%. O tempo do técnico é desperdiçado em atividades que não são de trabalho efetivo, como buscar informações, documentar e escalonar. Sinais, histórico, manuais, planos e decisões estão distribuídos entre sistemas e funções. Tempo perdido pesquisando é tempo perdido atuando.3
As organizações perdem até 40% da produtividade devido à mudança de contexto, com os funcionários navegando constantemente entre várias plataformas, sistemas e fluxos de trabalho.4
Comece a agregar valor desde o primeiro dia, sem a necessidade de treinar modelos ou usuários para a maioria dos casos de uso.
Trabalhe com acesso baseado em função a dados operacionais, registros e fluxos de trabalho, para que cada membro da equipe veja o que precisa, na forma de que precisa para agir.
Respeite a segurança, as permissões e os controles de acesso do Maximo desde a concepção. A IA herda a mesma governança na qual sua operação já confia.
Fundamente a IA no histórico dos ativos, no histórico de trabalho, nos procedimentos e no contexto operacional. Respostas e recomendações refletem como sua operação realmente funciona.
Ajude as equipes de campo e de manutenção e os líderes de confiabilidade a diagnosticar mais rapidamente, responder mais cedo e gerenciar a infraestrutura crítica com maior consistência.
Reduza a necessidade de apagar incêndios ao transformar dados de condição, histórico de trabalho e conhecimento de procedimentos em diagnósticos mais claros, cronogramas otimizados e ações mais inteligentes.
Aplique IA generativa na exploração, produção e gestão de ativos. Melhore a segurança, acelere as decisões e libere o valor de décadas de dados operacionais.
Otimize as operações de frota, a logística e a gestão de ativos de transporte com insights orientados por IA que melhoram a segurança, aceleram as decisões e liberam o valor de décadas de dados operacionais e de mobilidade.
Libere o valor da IA em operações, manutenção, gestão de ativos e prestação de serviços com o Maximo. Aumente a eficiência, aprimore a tomada de decisão, reduza o downtime e transforme décadas de dados corporativos e operacionais em insights praticáveis que geram resultados de negócios mais inteligentes e mais resilientes.
1) “Addressing the FM Labor Shortage: How digital transformation & modern systems can help,” IFMA , novembro de 2025
2) “Digital transformation in building operations: Unify data to unlock insights andoptimize facility operations,” Autodesk
3) M. Rahman, “Strategies for improving maintenance efficiency and reliability through wrench time optimization,” J. Ind Intell., vol. 3, nº. 4, pp. 172–188, 2024
4) “Orgs run the numbers to multiply productivity,” Deliotte, janeiro de 2025