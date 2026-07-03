As organizações industriais enfrentam o desafio de melhorar a confiabilidade, reduzir o downtime e operar com mais eficiência, ao mesmo tempo em que lidam com a crescente complexidade, as lacunas de força de trabalho e os sistemas desconectados. Frequentemente, os dados operacionais, o conhecimento especializado e as decisões permanecem isolados entre equipes e aplicações, o que atrasa a execução e limita a produtividade.

O IBM Maximo leva a IA e os agentes diretamente aos fluxos de trabalho de manutenção, confiabilidade, execução em campo e planejamento. Com recursos incorporados e extensíveis, o Maximo ajuda as equipes a revelar os insights certos, automatizar ações e viabilizar melhores decisões no próprio fluxo de trabalho, para que as organizações possam operar com mais eficiência e confiabilidade em escala.