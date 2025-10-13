Temos orgulho em anunciar que a IBM foi posicionada na categoria de Líderes do IDC MarketScape: Worldwide Managed Security Service Edge Services 2025 Vendor Assessment.
De acordo com um estudo do IBM Institute of Business Value (IBV), a organização média tem 83 soluções de segurança diferentes de 29 fornecedores, com 52% dos executivos afirmando que a complexidade é o maior impedimento para as operações de segurança.
Para enfrentar esse desafio, a IBM Consulting Cybersecurity Services lançou o Security Service Edge (SSE), um framework fornecido pela nuvem que unifica uma variedade de serviços de segurança, garantindo o acesso das forças de trabalho distribuídas a aplicação de TI e TO. O framework do SSE não apenas simplifica o gerenciamento de segurança, mas também garante proteção consistente em diversos ambientes, aprimorando, assim, a resiliência cibernética geral.
O recurso SSE do IBM Consulting Cybersecurity Services ajuda as organizações a modernizar sua postura de segurança, consolidar várias soluções e simplificar as operações — gerando melhores resultados de negócios.
Nosso serviço inclui a criação de uma estratégia de modernização da segurança do tamanho adequado, implementar e gerenciar as principais plataformas e políticas de SSE do setor, além da melhoria da visibilidade, detecção e resposta a ameaças. Aproveitando a tomada de decisão com sistemas de IA agêntica, aceleramos a avaliação de segurança de rede e conformidade e automatizamos a criação de políticas de segurança e a gestão de mudanças, resultando em maior eficiência operacional e resultados de negócios acelerados.
Além da tecnologia, a IBM Consulting trabalha em estreita colaboração com os clientes para garantir que a adoção do SSE esteja alinhada com suas metas de negócios e requisitos de conformidade. Fornecemos monitoramento contínuo e inteligência de ameaças proativa, ajudando as organizações a se manterem à frente da evolução das ameaças cibernéticas. Nossos especialistas trazem profundo conhecimento setorial, permitindo soluções personalizadas para cada setor
Em um ambiente digital que muda muito rápido, a capacidade de consolidar ferramentas de segurança, reduzir a complexidade e responder a ameaças em tempo real não é mais opcional, é essencial. O reconhecimento da IBM como Líder no IDC MarketScape valida nosso compromisso com a inovação, o sucesso do cliente e a entrega de resultados mensuráveis.
A IBM agradece a nossos clientes que confiam em nós para nos destacarmos na entrega e à IDC pelo reconhecimento. Estamos ansiosos para continuar a ajudar as organizações a fortalecer a postura de segurança e prosperar na era digital.
Leia o relatório completo (PDF)