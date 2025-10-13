O recurso SSE do IBM Consulting Cybersecurity Services ajuda as organizações a modernizar sua postura de segurança, consolidar várias soluções e simplificar as operações — gerando melhores resultados de negócios.

Nosso serviço inclui a criação de uma estratégia de modernização da segurança do tamanho adequado, implementar e gerenciar as principais plataformas e políticas de SSE do setor, além da melhoria da visibilidade, detecção e resposta a ameaças. Aproveitando a tomada de decisão com sistemas de IA agêntica, aceleramos a avaliação de segurança de rede e conformidade e automatizamos a criação de políticas de segurança e a gestão de mudanças, resultando em maior eficiência operacional e resultados de negócios acelerados.

Além da tecnologia, a IBM Consulting trabalha em estreita colaboração com os clientes para garantir que a adoção do SSE esteja alinhada com suas metas de negócios e requisitos de conformidade. Fornecemos monitoramento contínuo e inteligência de ameaças proativa, ajudando as organizações a se manterem à frente da evolução das ameaças cibernéticas. Nossos especialistas trazem profundo conhecimento setorial, permitindo soluções personalizadas para cada setor