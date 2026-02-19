Anunciando o IBM Db2 Developer Extension for VS Code

A extensão simplifica os principais fluxos de trabalho para permitir resultados mais rápidos: conectar, explorar, escrever, executar e exportar, tudo no VS Code.

1. Início mais rápido com o Db2 Community Edition

Os desenvolvedores podem criar uma instância do Db2 Community Edition e começar a executar consultas em um banco de dados de amostra pronto para uso e em um banco de dados de usuário recém-criado. Isso ajuda a reduzir o tempo de integração e facilita a criação de protótipos localmente antes da conexão a ambientes compartilhados.

2. Conexões simples e repetíveis

Crie e gerencie perfis de conexões para que os desenvolvedores possam se conectar às instâncias do Db2 de forma consistente em projetos e ambientes. Isso reduz o atrito na configuração e facilita a alternância entre bancos de dados de desenvolvimento, teste e produção conforme a necessidade.

3. Exploração de objetos dentro do VS Code

Navegue e interaja com objetos de banco de dados Db2 diretamente no editor. A descoberta mais rápida de esquemas e objetos ajuda os desenvolvedores a criar aplicações distribuídas de forma mais eficaz e reduz o tempo gasto na troca de contexto ou na busca pela tabela ou visualização correta.

4. Criação de SQL mais eficiente

Crie SQL com assistência de editor projetada para o desenvolvimento diário: conclusão de código, ajuda de assinatura, verificação de sintaxe e realce. O objetivo é menos erros evitáveis e uma iteração mais rápida ao escrever e refinar as consultas.

5. Execute o SQL e use os resultados imediatamente

Execute SQL Queries, avalie os resultados e exporte os conjuntos de resultados para compartilhar as descobertas ou migrar para a próxima etapa de desenvolvimento. Isso permite um ciclo de gravação, execução e refinamento mais rígido no mesmo espaço de trabalho em que os desenvolvedores já programam.