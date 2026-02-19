Anunciando o IBM Db2 Developer Extension for VS Code

O IBM Db2 Developer Extension for VS Code traz fluxos de trabalho do Db2 para o VS Code, para que os desenvolvedores possam permanecer no fluxo e migrar da configuração para a primeira consulta mais rapidamente.
Temos o prazer de anunciar que o IBM Db2 Developer Extension for Visual Studio (VS) Code, lançado em 19 de fevereiro de 2026, já está disponível para o público em geral.
Os desenvolvedores vivem no VS Code, mas o desenvolvimento do Db2 muitas vezes significa trocar de ferramentas para configurar conexões, navegar pelos objetos, escrever SQL, executar consultas e compartilhar resultados. O IBM Db2 Developer Extension for VS Code traz esses fluxos de trabalho do Db2 para o VS Code, para que os desenvolvedores possam permanecer no fluxo e migrar da configuração para a primeira consulta mais rapidamente.
A extensão simplifica os principais fluxos de trabalho para permitir resultados mais rápidos: conectar, explorar, escrever, executar e exportar, tudo no VS Code.
1. Início mais rápido com o Db2 Community Edition
Os desenvolvedores podem criar uma instância do Db2 Community Edition e começar a executar consultas em um banco de dados de amostra pronto para uso e em um banco de dados de usuário recém-criado. Isso ajuda a reduzir o tempo de integração e facilita a criação de protótipos localmente antes da conexão a ambientes compartilhados.
2. Conexões simples e repetíveis
Crie e gerencie perfis de conexões para que os desenvolvedores possam se conectar às instâncias do Db2 de forma consistente em projetos e ambientes. Isso reduz o atrito na configuração e facilita a alternância entre bancos de dados de desenvolvimento, teste e produção conforme a necessidade.
3. Exploração de objetos dentro do VS Code
Navegue e interaja com objetos de banco de dados Db2 diretamente no editor. A descoberta mais rápida de esquemas e objetos ajuda os desenvolvedores a criar aplicações distribuídas de forma mais eficaz e reduz o tempo gasto na troca de contexto ou na busca pela tabela ou visualização correta.
4. Criação de SQL mais eficiente
Crie SQL com assistência de editor projetada para o desenvolvimento diário: conclusão de código, ajuda de assinatura, verificação de sintaxe e realce. O objetivo é menos erros evitáveis e uma iteração mais rápida ao escrever e refinar as consultas.
5. Execute o SQL e use os resultados imediatamente
Execute SQL Queries, avalie os resultados e exporte os conjuntos de resultados para compartilhar as descobertas ou migrar para a próxima etapa de desenvolvimento. Isso permite um ciclo de gravação, execução e refinamento mais rígido no mesmo espaço de trabalho em que os desenvolvedores já programam.
O Db2 Developer Extension for VS Code simplifica a forma como os desenvolvedores se conectam ao Db2, exploram objetos de banco de dados e iteram no SQL dentro do editor. Ele une o fluxo de desenvolvimento diário com a base confiável do Db2 para que as equipes possam migrar rapidamente durante o desenvolvimento, mantendo-se alinhadas com a segurança, a governança e a confiabilidade necessárias para cargas de trabalho de missão crítica.
Há muitas maneiras de experimentar a diferença em primeira mão: acesse o Visual Code Marketplace e baixe o IBM Db2 Developer Extension; crie uma instância do Db2 Community Edition ou conecte-se a um banco de dados Db2 existente; comece a explorar objetos e executar SQL diretamente no VS Code; ou explore a documentação do Db2 para guias de implementação e funcionalidades, incluindo instruções, scripts e configuração de ambientes
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