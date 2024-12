Este white paper oferece uma perspectiva sobre as oportunidades de aprimoramento dos serviços de dados utilizando a IA generativa para aumentar as capacidades dos profissionais de dados. Ele destaca vários exemplos e aponta para recursos independentes da plataforma de tecnologia que a IBM® Consulting utiliza em relação aos serviços de dados.

Relatório IBV: seis pontos cegos que os líderes de tecnologia devem revelar

Nossa pesquisa de 2024 com 2,5 mil CIOs, CTOs e CDOs sugere que a ausência ou a participação ineficaz dos líderes de tecnologia resultou em pontos cegos nas organizações. Esses pontos cegos estão dificultando que as organizações aproveitem as oportunidades atuais oferecidas pela inteligência artificial.