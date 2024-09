A IA generativa tem o potencial de transformar fundamentalmente todos os aspectos do marketing — e 76% dos CMOs pesquisados indicaram que é essencial para manter a competitividade.1 Há muito tempo as empresas possuem os dados para criar conteúdo e experiências hiperpersonalizadas, mas os profissionais de marketing não tinham a capacidade de aproveitá-los — até agora. Usando a plataforma watsonx, a IBM pode potencializar sua cadeia de suprimentos de conteúdo com IA generativa, para que você possa criar conteúdo personalizado e compatível com a marca em grande escala e integrá-lo de forma transparente aos seus fluxos de trabalho e plataformas existentes.

A IBM tem ajudado os clientes a aplicar a IA confiável neste espaço por mais de uma década. Com 21.000 profissionais de IA qualificados, mais de 1.000 consultores em nossos centros de excelência em AI e parcerias globais de primeira linha com as principais plataformas de marketing e experiência do cliente, como Adobe, Salesforce, SAP - podemos arquitetar a solução certa, nas plataformas certas, para atender às suas necessidades exclusivas de marketing.