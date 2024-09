A IBM está comprometida com altos padrões de responsabilidade corporativa. Nossa definição de responsabilidade corporativa inclui responsabilidade ambiental, bem como preocupações sociais com nossa força de trabalho, clientes, parceiros de negócios e as comunidades na quais operamos.



A base de nossos padrões e práticas de responsabilidade corporativa é nossa dedicação ao respeito aos direitos humanos. A posição da IBM em relação aos direitos humanos é fundamentada por normas internacionais, incluindo os Princípios Orientadores da ONU sobre Empresas e Direitos Humanos, a Declaração da OIT sobre Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho e a Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas.



A IBM tem uma forte cultura de ética e integridade, orientada por um rigoroso sistema de governança corporativa que promove a transparência em nível mundial e a conformidade com todas as leis e regulamentos aplicáveis onde fazemos negócios.



Abordagem e impacto

Ao longo de sua história, a IBM vem adotando uma abordagem cuidadosa e abrangente em relação à responsabilidade corporativa que se baseia nos valores da IBM e leva em consideração quatro áreas de impacto que são de particular interesse para nossos stakeholders, ou seja, o apoio a nossos funcionários e comunidades; o impacto dos produtos e operações da IBM no meio ambiente; o gerenciamento de nossa cadeia de suprimentos global e a governança, ética e integridade de nossa empresa.



A abordagem da IBM reconhece nossa vasta rede de stakeholders e a compreensão de que nosso trabalho pode afetar não apenas nosso sucesso comercial, mas também a eficiência e a inovação de países, cidades, governos, comunidades e a infraestrutura crítica do nosso planeta.



Nós nos esforçamos para maximizar o impacto positivo da IBM como empresa global de várias maneiras: identificamos e aproveitamos novas oportunidades para aplicar nossa tecnologia e experiência aos problemas da sociedade; ampliamos nossos programas e iniciativas existentes de responsabilidade corporativa para buscar o máximo benefício; capacitamos nossos funcionários e outras pessoas para servir a suas comunidades; e integramos a cidadania corporativa e nosso respeito pelos direitos humanos em toda a nossa empresa.



Concentramos nosso envolvimento e nossos programas em questões sociais específicas, incluindo desenvolvimento econômico comunitário, educação, saúde, alfabetização, idioma e cultura. Essas são áreas de necessidades humanas básicas e sociais mais amplas nas quais podemos aplicar a tecnologia e o talento da IBM para ajudar a resolver problemas e contribuir para o avanço dos direitos humanos.



Nossas diretrizes éticas

As Diretrizes de Conduta Empresarial (BCGs) da IBM servem como nosso código de conduta global para os funcionários da empresa e refletem nosso compromisso de longa data com os mais altos padrões éticos em relação a condutas e à tomada de decisões. Elas especificam os padrões de ética nos negócios e os valores e princípios básicos da IBM.



As BCGs são complementadas por diretrizes corporativas formais que regem nossas ações em toda a empresa. Sua intenção é expressar uma direção clara sobre as questões que são fundamentais e, portanto, mais duradouras em nossos negócios. Além de orientar a ação em áreas específicas, como assuntos ambientais ou privacidade de dados, nossas políticas corporativas também incluem um conjunto de Normas Empregatícias Globais.



Normas empregatícias globais da IBM

Esses princípios se aplicam aos funcionários da IBM e são explicados mais detalhadamente na nossa página “Responsabilidade na IBM”. Esperamos que nossos gerentes e funcionários cumpram integralmente essas Normas.



As Normas Empregatícias Globais abordam áreas importantes para os direitos humanos e incluem, entre outros, o compromisso de que a IBM:



não usará trabalho forçado ou infantil; cumprirá, no mínimo, todas as leis e regulamentos salariais e relativos a horas de trabalho aplicáveis; cumprirá os limites legais de horário de trabalho; criará um ambiente de trabalho livre de discriminação ou assédio e tratará todos os funcionários com respeito e dignidade; e respeitará os direitos legais de seus funcionários de ingressar (ou não) em organizações de trabalhadores, incluindo organizações trabalhistas ou sindicatos. A IBM se esforça para estabelecer condições de emprego favoráveis, promover relacionamentos positivos entre funcionários e gerentes, facilitar a comunicação com os funcionários e apoiar o desenvolvimento dos funcionários.



Treinamos nossos funcionários e realizamos avaliações empresariais regulares para confirmar a conformidade com nossas políticas, práticas e procedimentos. Por exemplo, periodicamente, geralmente a cada ano, os funcionários da IBM devem se certificar formalmente em relação às BCGs e concluir um treinamento interativo online.



Trabalhando com parceiros e fornecedores

Trabalhar com terceiros é parte integrante dos negócios da IBM para atender às necessidades de nossos clientes. O Código de Conduta dos Parceiros de Negócios da IBM descreve os padrões mínimos de conduta e práticas de negócios que esperamos de nossos parceiros de negócios: por exemplo, que os funcionários tenham um ambiente de trabalho livre de coação, discriminação e assédio. Se as leis e regulamentos aplicáveis forem mais permissivos do que este Código de Conduta, espera-se que os parceiros de negócios cumpram o Código de Conduta da IBM. Conforme apropriado, a IBM fornece aos parceiros de negócios treinamento online e, em alguns casos, ao vivo, sobre ética e integridade.



Em nossos relacionamentos com a cadeia de suprimentos, a IBM usa o Código de Conduta da Responsible Business Alliance (RBA) (anteriormente denominado Código de Conduta da EICC) como um código unificado para nossa base de suprimentos global. O Código de Conduta da RBA estabelece os padrões que esperamos de nossos fornecedores ao fazerem negócios com a IBM em várias áreas de responsabilidade social, incluindo trabalho, saúde, segurança, proteção do meio ambiente, ética e sistemas de gestão. Nosso objetivo é trabalhar com nossos fornecedores para promover sua total conformidade com o Código de Conduta da RBA e esperamos que eles incorporem esses padrões em relação às suas próprias fontes de fornecimento envolvidas na produção de bens e serviços para a IBM. Consideramos esses padrões em nosso processo de seleção de fornecedores e monitoramos o desempenho de forma permanente, conforme necessário, por meio de auditorias periódicas de conformidade de fornecedores terceirizados. A IBM reserva-se o direito de tomar medidas em relação aos fornecedores que não cumprirem o Código de Conduta da RBA e pode considerar providências, tais como reduzir ou encerrar negócios de acordo com os termos do contrato.



Comunicação e preocupações; mecanismos e canais de contestação

A IBM disponibiliza a todos os funcionários canais de comunicação abertos para sugestões e reclamações à gerência; a IBM também mantém um canal de contato com a gerência para reclamações de funcionários, um canal para discutir questões com especialistas e receber orientações e também um canal para expressar preocupações de forma anônima. Esses canais podem tratar de reclamações de qualquer tipo, inclusive qualquer forma de assédio e má conduta de natureza sexual. A IBM não tolera ameaças ou atos de retaliação contra qualquer funcionário por relatar uma preocupação ou suspeita de violação. Canais de comunicação adicionais estão disponíveis para fornecedores, parceiros de negócios e outros relatarem preocupações ou suspeitas de violações à empresa, incluindo formas de enviar denúncias anônimas.



Controle

A gerência sênior da IBM é, em última instância, responsável por nossos programas e nosso progresso na responsabilidade corporativa econômica, ambiental e social, incluindo nossa dedicação aos direitos humanos, bem como nossa adesão aos programas gerais de conformidade da IBM. O Conselho da IBM e nosso CEO analisam anualmente os programas e o progresso da responsabilidade corporativa da IBM. Nossa dedicação à responsabilidade corporativa é promovida em toda a empresa e integrada em todos os negócios por meio dos seguintes fóruns.



Comitê e Grupo de Trabalho de Direção Executiva de Responsabilidade Corporativa

Nosso Comitê de Direção Executiva de Responsabilidade Corporativa é composto por executivos seniores de áreas funcionais de toda a empresa e é presidido pelo Vice President for Corporate Citizenship and Corporate Affairs da IBM. O comitê é reunido periodicamente para fornecer liderança e orientações sobre questões-chave de direitos humanos e responsabilidade corporativa. Cada área funcional é responsável pelo desenvolvimento dos seus próprios objetivos e estratégias, com metas para toda a organização aprovadas pelo comitê de direção.



Nosso Grupo de Trabalho de Responsabilidade Corporativa consiste em representantes de áreas funcionais (incluindo representação global) e se reúne regularmente para gerenciar as atividades de direitos humanos e responsabilidade corporativa da IBM e o envolvimento dos stakeholders. O grupo de trabalho analisa as principais normas e questões estratégicas na área da responsabilidade corporativa e dos direitos humanos e faz recomendações ao comitê de direção ao longo do ano.



Envolvimento e relatórios dos stakeholders

A IBM trabalha ativamente com os stakeholders que examinam e influenciam nossos programas e práticas de direitos humanos e responsabilidade corporativa. Consideramos que o envolvimento dos stakeholders vai muito além de comunicações e consultas. Para nós, trata-se de envolvimento e colaboração empresarial, trabalhando lado a lado com comunidades, governos, investidores e o setor social. Trabalhamos em estreita colaboração com organizações que adotam abordagens igualmente inovadoras, globais, abertas e colaborativas em relação à cidadania corporativa e à sustentabilidade.



Divulgamos ao público nossas iniciativas e avanços em matéria de responsabilidade corporativa por meio do nosso relatório anual sobre esse tema, de relatórios GRI adicionais e de publicações ad hoc específicas sobre áreas em particular, como a diversidade e a igualdade de oportunidades.