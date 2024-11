Em 1931, o primeiro CEO da IBM, Thomas J. Watson, declarou o "dever com a comunidade" como uma obrigação para os IBMers. Enquanto nosso foco estratégico como empresa evolui para ajudar o mundo a funcionar melhor, a cultura e os valores da IBM permanecem.

Os profissionais da IBM estão comprometidos com o engajamento em iniciativas com propósito através de nossos programas de voluntariado, que estão alinhados com nossas áreas prioritárias de educação e sustentabilidade. A IBM também tem um abrangente programa global de doações, que nos permite fornecer experiência, tecnologia e financiamento para apoiar essas prioridades e causar um impacto significativo nas comunidades mais necessitadas.