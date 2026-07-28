A cibersegurança está entrando em uma nova era. À medida que as organizações aceleram a adoção de IA, os líderes de segurança enfrentam um cenário cada vez mais complexo de ameaças em evolução, prazos de resposta reduzidos e riscos crescentes em identidades, aplicações e dados.
O Relatório do Custo das Violações de Dados 2026 examina como essa mudança está remodelando a economia por trás de uma resposta a violações. Com base em uma pesquisa global conduzida pelo Instituto Ponemon e patrocinada, analisada e publicada pela IBM, o relatório fornece insights sobre o impacto crescente dos ataques impulsionados por IA, o aumento da exploração em velocidade de máquina e a necessidade urgente de governança mais forte, controles de segurança e proteções específicas para IA.
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