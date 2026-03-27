Libere novas oportunidades para sua organização explorando as tecnologias e práticas de inovação mais recentes com especialistas da IBM. Quer você tenha interesse em IA, automação, modernização de dados, computação quântica transformação digital de ponta a ponta, esse workshop é totalmente adaptado às suas prioridades de negócios.
Nossos especialistas guiarão você por meio de exemplos reais, atividades de design thinking e exercícios rápidos de prototipagem para ajudá-lo a identificar, moldar e validar soluções de alto impacto, tudo em poucas horas.
Recomendamos trazer um grupo multidisciplinar (de líderes de negócios e proprietários de produtos a especialistas em dados, engenheiros e projetistas) para colaborar com especialistas da IBM e definir próximas etapas praticáveis.
O que esperar:
Esse workshop presencial gratuito é oferecido em qualquer uma de nossas 17 unidades ao redor do mundo. Inscreva-se no lado direito, e um representante da IBM entrará em contato com você para entender seus objetivos e ajudá-lo a prosseguir em sua jornada de transformação.