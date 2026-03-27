Uma experiência personalizada para resolver seus desafios empresariais com o ROI mais alto

Libere novas oportunidades para sua organização explorando as tecnologias e práticas de inovação mais recentes com especialistas da IBM. Quer você tenha interesse em IA, automação, modernização de dados, computação quântica transformação digital de ponta a ponta, esse workshop é totalmente adaptado às suas prioridades de negócios.

Nossos especialistas guiarão você por meio de exemplos reais, atividades de design thinking e exercícios rápidos de prototipagem para ajudá-lo a identificar, moldar e validar soluções de alto impacto, tudo em poucas horas.

Recomendamos trazer um grupo multidisciplinar (de líderes de negócios e proprietários de produtos a especialistas em dados, engenheiros e projetistas) para colaborar com especialistas da IBM e definir próximas etapas praticáveis.

O que esperar:

Zona de experiência : explore demonstrações interativas e tecnologias para inspirar a arte do possível.

: explore demonstrações interativas e tecnologias para inspirar a arte do possível. Insights de especialistas : ouça a perspectiva da IBM sobre as mais recentes tendências que estão moldando seu setor e o futuro da inovação empresarial.

: ouça a perspectiva da IBM sobre as mais recentes tendências que estão moldando seu setor e o futuro da inovação empresarial. Workshop de cocriação : identifique e priorize de forma colaborativa os casos de uso alinhados aos objetivos de sua organização.

: identifique e priorize de forma colaborativa os casos de uso alinhados aos objetivos de sua organização. Experimentação prática : crie protótipos e teste ideias com a orientação da IBM Client Engineering.

: crie protótipos e teste ideias com a orientação da IBM Client Engineering. Definição de um roteiro: descreva um caminho claro para escalar e obter casos de uso validados para implementação tangível.

Esse workshop presencial gratuito é oferecido em qualquer uma de nossas 17 unidades ao redor do mundo. Inscreva-se no lado direito, e um representante da IBM entrará em contato com você para entender seus objetivos e ajudá-lo a prosseguir em sua jornada de transformação.