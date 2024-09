A análise de dados de última geração nunca foi tão importante e as empresas que conseguirem aproveitar o poder de seus dados e da automação terão enorme vantagem competitiva sobre aquelas que não conseguirem.

Independentemente de onde seus dados residem, no local ou na nuvem, o acesso rápido é indispensável para funções analíticas de big data. Além disso, à medida que sua empresa cresce, sua infraestrutura de armazenamento precisa ser dimensionável o suficiente para processar dados na velocidade da luz, permanecer fácil de implantar e usar, tudo isso mantendo os custos baixos.



Com recursos que incluem alto desempenho, latência consistente entre operações de leitura e gravação e ambientes de mobilidade perfeitos, onde quer que seus dados estejam, as matrizes flash do IBM Storage FlashSystem foram projetadas para atender a todas as suas necessidades de análise de armazenamento de dados.