Os serviços atuais do setor público exigem sistemas de armazenamento de baixa latência e alto desempenho que possam atender a todas as suas cargas de trabalho e necessidades de armazenamento, tanto no local quanto fora dele, enquanto reduzem a complexidade e os recursos de TI.

As matrizes do IBM Storage FlashSystem otimizam o desempenho acelerando o acesso aos dados com a tecnologia FlashCore® e o NVMe de ponta a ponta, permitindo escolhas de negócios mais rápidas com latência de até 50 microssegundos.A redução abrangente de dados e a classificação automática em camadas aumentam a capacidade disponível e a eficiência, resultando em um ROI substancial e um rápido retorno de investimento.

Os Módulos IBM FlashCore fornecem densidade, durabilidade, desempenho e confiabilidade incomparáveis.A compactação e a criptografia aceleradas por hardware em linha reduzem as interrupções de desempenho em todo o espectro de aplicativos.